Příčiny nehody policie vyšetřuje, podle policejní mluvčí Vlasty Suchánkové nelze vyloučit, že na vině jsou i zhoršené povětrnostní podmínky. „Tou dobou se přes střední Čechy přehnala sněhová vánice, může to mít rovněž vliv. Budeme zjišťovat, jak se stala první nehoda a jaký byl časový sled dalších událostí,“ řekla ČTK Suchánková.

„Jel jsem osmdesát, sedmdesát, šedesát, vozovka byla celkem slušná, nebylo to tak, že by byl sníh. Najednou tma, neviděl jsem na krok,“ řekl na místě nehody muž, který vyvázl bez zranění. „Přede mnou nikdo nebyl, pak se najednou zjevilo auto,“ doplnil s tím, že už nehodě nešlo zabránit a začalo do něj narážet několik dalších řidičů.