Obrovská tragédie se odehrála v britském Liverpoolu. Třiačtyřicetiletá maminka Nicola Maddenová tam zemřela na infarkt při videohovoru se svými kolegy. Situace byla o to horší, že v době neštěstí s ní byla její devítiletá dcera Charlotte. Ta se maminku marně pokoušela zachránit.

Když se Nicole u počítače náhle přitížilo, vyděšená dcera Charlotte rychle zavolala svému otci Stuartu McDougallovi. I když se společně s dívkou snažili milovanou maminku zachránit, bylo již bohužel pozdě. Namísto společných okamžiků tak bude muset dcera s tatínkem, který už s rodinou nežije, zařizovat pohřeb. I proto blízcí zesnulé ženy založili stránku na crowdfundingové platformě GoFundMe, kde chtěli vybrat potřebné peníze.

„Rozešli jsme se, ale byli jsme spolu skoro dvacet let. Byli jsme i tak dobří přátelé. Strašně to bolí, nikdo o ní nemůže říct nic špatného,“ posteskl si Stuart. „Opravdu ji měl každý rád,“ doplnil. To potvrzují i částky vybrané ve sbírce. Za 24 hodin se povedlo na pohřeb získat přes sto tisíc korun, informoval deník Mirror.

„Množství vybraných peněz mluví za mnohé. Nikdo neočekával, že ve čtyřiceti letech zemře. Člověk si neukládá peníze na pohřeb v tak mladém věku, takže nám to opravdu pomohlo,“ uzavřel Stuart.