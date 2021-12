Jak uvedl web CNN Prima News, nehoda se stala krátce před třináctou hodinou na čtyřproudé komunikaci v místě, kde začíná odbočovací pruh do obchodní zóny. Policisté zatím nevědí, co řidiče vedlo k tomu, aby vystupoval ze svého vozu.

Potom co ho srazil kamion, zůstal bezvládně ležet na silnici v kaluži krve. Na místě mu mezi prvními pomáhal bývalý ředitel letecké záchranky Stanislav Mackovík. „Okamžitě jsem zastavil a hned za mnou policisté, kteří také jeli okolo. Přeběhli jsme na druhou stranu, kde už dva svědci poskytovali první pomoc. Zapojil jsem se do resuscitace a pokračovali jsme, dokud nepřijela záchranka. Nevypadalo to dobře, měl na první pohled velmi vážné poranění hlavy. Byl v bezvědomí,“ uvedl.

Poté už si muže převzali záchranáři. Na místo letěl i vrtulník. „Naložili jsme muže do sanitky, při převozu do nemocnice ale lékař konstatoval smrt,“ popsal nešťastnou událost mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev. Šofér kamionu se z tragédie na místě zhroutil a také potřeboval zdravotnickou pomoc. Kriminalisté v současné době hledají svědky nehody.