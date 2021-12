Obžalovaný Thomas Schreiber si za vraždu šlechtice Sira Richarda Suttona (83) a pokus o vraždu své vlastní mámy (66) odsedí 36 let! Alespoň tak rozhodl soud, před kterým vrah na lavici obžalovaných plakal. Když v afektu zavraždil zámožného nevlastního otce, vrhl se i na matku.Ta podle něj byla pouhou zlatokopkou. K brutální vraždě došlo 7. dubna letošního roku ve vesničce Higher Langham.

Jak uvedl deník Metro, Schreiber svou motivaci v brutální vraždě opírá o náhlý výbuch zlosti. Měl se osudný den se svou matkou drsně pohádat. Obvinil ji z toho, že je zlatokopkou, protože se nastěhovala k siru Richardovi, který byl jedním z nejbohatších mužů ve Spojeném království. Pětatřicetiletý muž údajně věřil, že jako jediný zůstal věrný svému zesnulému otci, a matce vyčítal jeho smrt.

Následovala brutální řež, kdy Schreiber zasadil Siru Suttonovi ránu dvanácticentimetrovým nožem přímo do srdce. A neušetřil ani svou matku, ta na následky jeho běsnění ochrnula. „Vrazil jsi nůž do našeho světa,“ vzlykala u soudu sestra nelítostného vraha. „Tím, že jsi nám vzal Richarda, jsi nám sebral toho nejlaskavějšího muže, a to tím nejbrutálnějším způsobem,“ pokračovala zdrcená Rose McCarthyová. „A vzal si nám i naší mámu, která je uvězněná ve svém těle a nemůže si ani utřít slzy,“ dodala.

Schreiber se před těmito slovy zmohl pouze na usečná slova omluvy. Schreiber, který byl kdysi nadaným umělcem, se před soudem obhajoval, že trpěl dušení poruchou a v době brutální vraždy neměl prý kontrolu sám nad sebou. Nicméně porota obhajobu nepřijala a Schreiberovi napařila šestatřicet let.

Schreiber údajně dostával až tisíc liber (víc jak 30 tisíc Kč) měsíčně od Suttona. Namísto vděku si ale prý připadal kontrolován a měl pocit, že se ho chce multimilionář, jehož bohatství dosahovalo až 300 milionů liber (víc jak 8 miliard Kč), zbavit. Dcera Suttona Caroline uvedla, že mu dokonce její otec poskytl 100 tisíc liber (víc jak 2,9 milionů Kč) jako zálohu na dům, aby se odstěhoval.

Rodinný přítel Graham Booth (61) uvedl, že situace na venkově byla naprosto dysfunkční. „Tom si s matkou nebyl blízký a vůbec neměl rád Richarda. Myslím, že se cítil nemilovaný, nechtěný a jeho matka a Richard na něj nahlíželi s určitou mírou pohrdání,“ komentoval rodinnou situaci, která se údajně zhoršila během lockdownu, kdy se prý Schreiber cítil v pasti a údajně se dokonce Booth obával o jeho duševní zdraví.