„Už nikdy nesmí spatřit světlo světa. Žádný trest pro ně není dostačující,“ vyslovil se drsně jednašedesátiletý Peter Halcrow. Jak sám uvedl, po celý svůj život byl proti trestu smrti. „Oni ale právo na život nemají,“ uvedl.

Jenže jeho bolestné přání je v rozporu s realitou. Jak uvedl server The Guardian, macecha Emma Tustinová dostala doživotní trest, zatímco chlapečkův otec si za zabití odpyká 21 let. Státní zástupce se odvolal, takže je možné, že rozsudky budou zpřísněny, nicméně britské právo hrdelní trest již nezná.

Jak uvedl deník Mirror, dědečkovi bylo při sledování soudního jednání špatně. Do té doby si neuvědomoval, jak moc jeho vnuk trpěl. „Myslím, že se z toho nikdy nedostanu,“ dodal zdrceně.

Na děsivém videu, které bylo natočeno 16. června, lze vidět, jak se zesláblý chlapec snaží postavit na nohy, ale ihned se sesune na podlahu obývacího pokoje. Arthur ještě čtyřikrát vykřikne, že ho nikdo nemá rád, když se snaží doplazit na druhou stranu místnosti. Trvá mu více než dvě celé minuty, než je schopen znovu vstát a ujít vzdálenost asi dvou metrů ke dveřím vedoucím do jiné místnosti.

Na zvukovém záznamu, jenž spolu s videem policie u soudu zveřejnila, je také slyšet, jak malý Arthur neustále opakuje: „Nikdo mi nechce dát najíst!“ U soudu dále zaznělo, že chlapec utrpěl nenávratné poranění mozku poté, co byl vystaven krutému zacházení. Kromě nedostatku jídla mu násilníci odepírali i spánek.

Msta od spoluvězňů

Na světlo se mezitím dostávají nové detaily zdrcujícího mučení maličkého Arthura. Těsně před smrtí ho Tustinová měla nutit jíst extrémně vysoké dávky soli. Podle soudu se mělo jednat o šest polévkových lžic.

Jak uvedl deník The Sun, to se ale dozvěděli i pachatelčini spoluvězni. Ti teď dávají Tustinové pocítit její vlastní medicínu. Každé jídlo, které v base dostane, jí schválně přesolují, aby se nemohla pořádně najíst. „Některé věci byly od nás kruté, ale ona byla na Arthura daleko krutější,“ uvedla její spoluvězeňkyně Elaine Pritchardová.

Jak dále prozradila, Tustinová měla svým spoluvězňům lhát a povídala jim, že za smrt malého hocha může především jeho otec, který ho zanedbával. Pritchardová se dozvěděla pravdu až na základě zpráv o jejím případu v novinách, které v cele objevila. „Pustily jsme se do sebe, byla jsem naštvaná, když jsem si to vše přečetla,“ prozradila. Krátce poté byla Tustinová přemístěna do jiné cely.

Biologická matka ve vězení

Arthur putoval do péče svého otce poté, co byla jeho matka Olivia Labinjo-Halcrowová v únoru 2019 obviněna z vraždy svého partnera. Hughes se s matkou čtyř dětí Tustinovou seznámil na internetu dříve, než se pár s Arthurem přestěhoval do jejího domu poblíž Solihullu ve West Midlands. Soud slyšel, že dva měsíce před Arthurovou smrtí byli do domu přivoláni sociální pracovníci poté, co jeho babička vyjádřila obavy z modřin na zádech. Úřady však žádné další kroky nepodnikly.