Jihočeské Vodňany ve středu večer šokovala dramatická událost. Z řeky Blanice tam policisté vytáhli matku a malé dítě. Chlapečka museli oživovat a vrtulník ho přepravil do nemocnice, kde skončil na přístrojích. Množí se spekulace, že žena chtěla spáchat sebevraždu a do řeky i se synem skočila. Důvodů, proč se rozhodla k tak nešťastnému řešení, může být podle informací z okolí rodiny hned několik, jde o údajné domácí násilí nebo možný strach, že o dítě matka přijde. Poslední vzkaz na jejích sociálních sítích svědčí o tom, že v rodině panovaly velké neshody.

Velkou roli v záchraně mámy a dítěte sehráli studenti ze Střední rybářské školy ve Vodňanech. Ti si totiž cestou na internát všimli opuštěného kočárku na mostě a po chvilce pátrání v řece spatřili topící se dvojici. Zachovali se statečně a ihned přivolali pomoc a pustili se sami do zachraňování. Na místo brzy dorazili policisté a za asistence mladíků dostali matku i chlapečka s velkými obtížemi na břeh.

„Žena byla ‚relativně‘ v pořádku, u dítěte hned policisté započali s oživováním. S pomocí hasičů pak policisté se záchranáři naložili dítě na palubu vrtulníku a ženu do sanitky,“ uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner. Chlapeček byl převezen do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a podle její mluvčí skončil připojen na přístroj ECMO, který mu zajišťuje mimotělní oběh. Toho měl podle FTV Prima po incidentu navštívit právě jeho otec.

Domácí násilí a opatrovnický soud?

Případem se zabývají policisté a podle Matznera budou zjišťovat, co ženu k tomuto kroku vedlo. Muž, který má chatu nedaleko místa neštěstí, pro Blesk uvedl, že viděl ženu s kočárkem už v odpoledních hodinách, jak bezcílně chodí sem a tam. „Musela být opravdu na dně,“ řekl.

Podle informací CNN Prima News měla maminka chtít spáchat sebevraždu, protože byla několik let obětí domácího násilí ze strany otce chlapečka. Podle místních se matka bála, že o chlapečka přijde. Matka před otcem chtěla prý dokonce utéct na Slovensko. Usilovně bojovala o to, aby jí dítě bylo svěřeno do péče. Údajně ji měl ve čtvrtek čekat opatrovnický soud. „Dnes (ve čtvrtek, pozn. red.) měla mít soud ohledně péče o syna. Bála se, že o něj přijde, tak udělala toto,“ napsala na sociální síť Martina, která tvrdí, že o celé situaci ví od společné kamarádky.

Poslední vzkaz manželovi

O tom, v jak vyhrocené chvíli k činu zřejmě došlo, svědčí poslední záznam na jejích sociálních sítích. Podle některých informací totiž mohlo skutečně jít o pokus o tzv. rozšířenou sebevraždu, tedy o vraždu dítěte a sebevraždu rodiče. „Teď buď frajer. Náš život skončil,“ měla žena napsat na facebook krátce před činem. Uvedla to CNN Prima News na svém webu.

To, že matka úmyslně skočila do vody i s dítětem, ale policisté zatím nepotvrdili. Podle informací Blesku totiž zatím nebyla schopná výslechu. „Případ stále vyšetřujeme,“ potvrdil Blesku Matzner. Na rozuzlení si tak budeme muset ještě počkat.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.