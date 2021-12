Studenti střední školy v Oxfordu v americkém Michiganu byli uprostřed školního dne, když se ozvala budovou střelba. Teprve patnáctiletý mladík se zbraní v ruce chodil po chodbách školy a střílel na studenty a učitele. Podle informací Daily Mail ke střelbě došlo krátce po jedné hodině odpoledne a policie přijela rychle poté, co dostala hlášení na tísňovou linku.

Zástupce šerifa Mike McCabe uvedl, že během několika minut se strážcům zákona podařilo dopadnout podezřelého, který skončil v poutech. Na místě našli poloautomatickou pistoli a několik zásobníků.

„Vypálil několik ran,“ komentoval útok McCabe s tím, že motiv činu je stále nejasný. Ve vazbě nezletilého chlapce již navštívili rodiče, kteří mu údajně doporučili, aby s vyšetřovateli nemluvil. V minulosti však neměl opletačky se zákonem a prokuratura chystá obvinění.

Snažil se je vylákat

Během šíleného útoku studenti natočili několik záběrů, které zachycují, jak si vystrašení studenti snaží zachránit holý život. Někteří se před kulkami schovávali pod lavicemi a snažili se zabarikádovat ve třídách. Střelec, který v poklidu procházel chodbami, se údajně studenty snažil přesvědčit, aby vyšli ven na chodbu, že jsou v bezpečí.

Vydával se také za policistu! „Kancelář šerifa. Můžete vyjít ven,“ lhal vystrašeným studentům. V jednom z videí je vidět, jak si studenti mezi sebou šeptají, jestli opravdu nemají vyjít ven. „Řekl, že je bezpečné vyjít ven,“ řekl jeden například. Ovšem jeho spolužák to odmítl. A dobře udělal.

Několik zraněných

Strážci zákona uvedli, že student může být souzen jako dospělý za smrt tří studentů. Při svém běsnění dalších osm zranil. Čtrnáctiletá dívka je v kritickém stavu a spolu s ní i sedmačtyřicetiletá učitelka. Obě dvě bojují o život.

Hrdina školy

Hrdinsky se zachovala jedna z obětí. Šestnáctiletý fotbalista Tate Myre se snažil zabránit krveprolití a na patnáctiletého mladíka se vrhl, aby ho odzbrojil. Marně. Útočník vystřelil a oblíbený student padnul k zemi.

Poté, co na místo dorazila policie, zraněného mladíka vzali policisté do hlídkového vozu a snažili se ho převézt do nemocnice k ošetření. Bylo však už pozdě a Tate ve voze zemřel. Jeho schopnosti na hřišti prý přitahovaly pozornost univerzitních náborářů, a tak chlapce zřejmě čekala slibná budoucnost.

Marně pátrala po vnučce

Útok nepřežily ani dvě jeho spolužačky. Madisyn Baldwinová už nebylo pomoci. Zemřela na místě. Její rodina do poslední chvíle doufala, že je stále naživu a před střelcem se dokázala schovat. Dívčina babička dokonce psala na sociální sít výzvu, jestli o vnučce nemá někdo zprávy.

Ve chvíli, kdy došlo k útoku, měla mít hodinu psychologie. „Můj syn Kaleb Beaune je v bezpečí. Moje neteř Emma Scottová a můj synovec Aydan Scott jsou v pořádku. Ovšem vnučka Madisyn Baldwinová je nezvěstná,“ napsala zoufalou prosbu Jennifer Grave Mosquedaová na Facebook s tím, že se Madisyn všemožné snaží najít a přivézt ji domů. „Neodpovídá na naše volání, ani sms zprávy. Ve chvíli střelby nebyla na své hodině psychologie, kde měla být,“ naléhala dál vystrašená babička. Později se blízcí dozvěděli, že se stala jednou z obětí.

Zpráva na rozloučenou

Třetí obětí se stala teprve čtrnáctiletá studentka Hanna St. Juliana. „Viděl jsem stran a slzy v očích našich dětí, když jsme je eskortovali do bezpečí. I když se naše děti bály, slyšel jsem mnohé, když vybíhaly se zdviženýma rukama, jak říkají, děkuji,“ popsal chvíli záchrany policejní šéf Michael Solwold.

Někteří rodiče dokonce dostávali zprávy na rozloučenou od svých dětí. „Tati, miluji tě. V naší škole je střelec a já tě moc miluji a jsi ten nejlepší táta, jakého jsem si kdy mohla přát,“ napsala svému otci Ricku Alanovi dcera Katelynn, když si myslela, že už otce nikdy neuvidí. Ze školy se naštěstí dostala bez zranění a setkala se s vyděšenými příbuznými. „Modlím se, aby nikdo nikdy nedostal tuto textovou zprávu od svého dítěte,“ uvedl Alan na Facebooku.

