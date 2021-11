Výjev jako z hororového filmu se naskytl obyvatelům z města Apšeronsk. Před dveřmi se jim objevila jejich sousedka Larisa, která je prosila o pomoc s nožem zabodnutým v obličeji! Sousedé rychle přivolali záchranáře, kteří šedesátiletou ženu převezli do nemocnice.

Podle informací New York Post čepel nože, která proťala její tvář, měřila 25 centimetrů. Jako zázrakem Larisa brutální útok přežila. „Poté, co žena byla přijata do nemocnice, byla převezena na operační sál. Operace trvala šedesát minut,“ informovala podle webu New York Post ruská média.

Za útokem podle ruského vyšetřovacího výboru stojí její manžel, který byl zatčen. Útoku měla předcházet hádka mezi manželi. Čtyřiašedesátiletý muž je obviněn z pokusu o vraždu. „Obviněný nemohl dokončit svůj zločinný záměr směřující k zabití manželky, protože oběť byla schopná vyběhnout na ulici a zavolat pomoc,“ uvedl výbor.