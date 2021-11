Prohlašovala se za kosmetičku a odbornici, ve skutečnosti to nejspíš byla obyčejná podvodnice. Její kejkle stály život minimálně jedné její zákaznice. Ta zemřela po zfušovaném zákroku, kterým si chtěla zajistit větší pozadí.

Rádoby odbornice a kosmetická konzultantka Lisa Fernandezová (47) z Houstonu svým zákaznicím zvětšovala zadky, ve skutečnosti ale neměla ani licenci, která by jí umožňovala podobný zákrok legálně provádět. Na její neprofesionalitu dojela Marja McClendonová (†38) z missourského St. Louise.

Podvodnici Fernandezovou už naštěstí policie dopadla, zatkla ji v úterý 16. listopadu 2021 poté, co žena způsobila dopravní nehodu. Zfušovaným zákrokem poškozená McClendonová za „konzultantkou“ poprvé do Houstonu zajela v dubnu roku 2018. Chtěla větší zadek.

Služba spočívala v tom, že jí Fernandezová obyčejnou stříkačkou vpravila pod kůži silikon pořízený na černém trhu. Ani stříkačka, ani nelegálně pořízený silikon samozřejmě nejsou součástí standardní práce, kterou je třeba při podobných zákrocích odvést.

McClendonové se doma udělalo špatně, takže se po pár dnech k Fernandezové vrátila a požadovala vrácení peněz. To ale Fernandezová odmítla. Zákaznice proto učinila nejhorší rozhodnutí v životě. Nechala si dát do hýždí druhou dávku necertifikovaného silikonu.

Průběh zákroku musel být několikrát zastaven, protože si McClendonová stěžovala na velké bolesti, uvedl New York Post. Když začala lapat po dechu a kašlat krev, odvezla ji z provozovny záchranka. V nemocnici ji dali dohromady a propustili. Žena se vrátila domů do St. Louis, jenže o pár dní později se jí vážné problémy vrátily. Lékaři ji už nezachránili, zemřela na plicní embolii způsobenou silikonem, který se dostal do krevního oběhu.

Fernandezová sedí ve vazbě, kauce byla v jejím případě stanovena na 40 tisíc dolarů (900 tisíc korun). Policie se domnívá, že pacientů, kterým Fernandezová způsobila zdravotní problémy, může být mnohem víc, vyloučeny nejsou ani další mrtví.