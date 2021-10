Sivan Himmelmanová za svojí vysněnou operací, která jí měla zvednout sebevědomí, jela z kalifornského Los Angeles až do Tijuany za hranicemi Mexika. V mexickém městě jí operace měla vyjít o mnoho levněji než v ordinacích na Beverly Hills, výsledkem ale bylo, že jí naopak vyšla šeredně draho!

Za zpackanou úpravu zevnějšku zaplatila 6 400 dolarů (140 tisíc korun). Za tyhle peníze měla získat větší pozadí a prsa. Teď podle New York Post svého rozhodnutí lituje a ohledně těla se cítí ještě hůře než předtím. Nepovedená operace jí dříve přirozenou postavu prakticky nevratně znetvořila.

„Poslední měsíce mě střídavě zaplavuje stud, pocit viny, smutek, zlost a strach, jak se teď na mě budou ostatní dívat,“ řekla podle listu Sivan. „Vyhrabat se emočně a mentálně z výsledků operace bylo mnohem složitější, než překonat její fyzický dopad. Ale i ten je značný, strašně nerada se na sebe teď dívám do zrcadla,“ uvedla Sivan.

Žena, která pracuje jako kosmetička, se vždy cítila ohledně svého vzhledu nejistě. Měla dojem, že nemá ty správné ženské křivky a má malý zadek, toužila proto po větším. „Už mě nebavilo stydět se za sebe, chtěla jsem se cítit dobře,“ vysvětlila své motivace k operaci Sivan.

Nyní by si na levnější operaci v zahraničí dala větší pozor, lépe by zvážila rizika a více by si o místě, kam vyrazila pod skalpel, zjistila. „Nikdy mě nenapadlo, že když už budu mít konečně zákrok za sebou, budu mít ještě větší problém se mít ráda než předtím,“ řekla zklamaná Sivan.

Za jeden jediný den jí chirurg provedl liposukci, „nafouknutí“ prsou i modelaci a zvětšení zadku. Zákrok na sedacích partiích se obecně považuje za nejnebezpečnější plastickou operaci. Je u něj vysoké riziko komplikací včetně úmrtí. Uvádí se číslo jeden mrtvý na 3 000 provedených zákroků. V případě, že se napíchne některá z velkých žil, může tuk doputovat do srdce nebo mozku a způsobit život ohrožující komplikace.

Protože Sivan na sobě neměla dost tuku, který bylo potřeba dostat do hýždí, odebírali jí ho z několika částí těla, z břicha, stehen i rukou. Když si den po operaci sundala obvazy, zhrozila se. Prakticky celé tělo mělo poseté velkými modřinami, které svědily a pálily. Den za dnem se jí bolesti zhoršovaly, nakonec začala kůže i odpadat.

Po návratu z desetidenního pobytu v Mexiku jí doma museli léčit vážný zánět ran a také spáleniny po laseru, kterým se liposukce provádí. „Kůže prošla spoustou fází, měla jsem ji nejdřív suchou, svědivou, pak mi v ní brnělo, nakonec přišla o pružnost. Vytvořily se bolestivé vnitřní jizvy, boule a částečně nekróza,“ vypočítává Sivan.

Kvůi nečekanému hororu, který se vyklubal z operace, která kosmetičce měla přinést krásu, několik měsíců nepracovala. Z výsledků zákroku upadla do depresí a žádný z domácích plastických chirurgů se do riskantní nápravy zfušované operace neodvažoval pustit. Sivan dokonce musela ještě jednou vážit tříhodinovou cestu do Tijuany, aby jí odstranily přebytečnou tekutinu pod kůží.

„Chtěla bych varovat ženy před levnějšími operacemi. Jestli si nemůžete dovolit kvalitní zákrok, vůbec se do něj nepouštějte, za ten risk to vůbec nestojí. To, co se ukazuje na sociálních sítích, není vždy realita. Kéž bych naslouchala lidem, kteří mi radili, abych raději cvičila a naučila se mít ráda takovou, jaká jsem. Vnitřní bolest z toho, co se stalo, ve mně bude už napořád. Je těžké se s tím vyrovnat,“ pláče Sivan.