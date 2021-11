David Neal Cox usedl do cely smrti v roce 2012. Soud ho odsoudil k nejpřísnějšímu trestu poté, co by shledán vinným z vraždy své manželky Kim Coxové. Muž se se svou manželkou měl podle informací CNN rozejít v roce 2009. Tehdy strávil devět měsíců ve vězení za znásilnění její dcery, které bylo tehdy dvanáct let. Podle soudních záznamů za své odsouzení vinil Kim a dokonce jí měl vyhrožovat, že jakmile se dostane z vězení ven, tak ji zabije. Kim se měla přestěhovat i s dětmi ke své sestře.

Brutální vražda

V květnu roku 2010 se Cox dostal z vězení na kauci a údajně si koupil zbraň, z níž 14. května vystřelil. „Cox zastřelil Kim kolem sedmé hodiny večer a nechal ji celou noc pomalu krvácet, dokud nezemřela,“ stojí v soudních záznamech s tím, že ho prosila o pomoc. Navíc měl před ní sexuálně napadnout její dvanáctiletou dceru. Do domu nakonec vtrhli policisté a Coxe vzali do vazby.

Přijal trest smrti

K vraždě se přiznal v roce 2012 a porota vyřkla rozsudek smrti. Zvrat v případu nastal v roce 2018, kdy se Cox vzdal svých obhájců a připustil, že si trest smrti zaslouží. V cele smrti strávil devět let. Rozsudek byl vykonán ve středu 17. listopadu, kdy mu ve věznici ve městě Parchman píchli do ramene směs tří chemikálii – midazolam, vekuróniumbromid a chlorid draselný. „Cox byl prohlášen za mrtvého v 18:12 místního času,“ stojí v záznamech Mississippi Department of Corrections. „Chci říct mým dětem, že je velice moc miluji a že jsem byl dobrý jeden čas dobrým člověkem,“ řekl prý před svou smrtí Cox.

Problémy s látkami

Cox je letos devátým popraveným odsouzencem ve Spojených státech. Mississippi patří mezi americké státy, které měly v poslední době problémy s obstaráním smrtících látek od farmaceutických firem, které nejsou ochotné je poskytovat na popravy, poznamenala agentura Reuters.

