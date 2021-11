Anton Shabanov se obrátil na černou magii nedlouho poté, co ho opustila jeho láska Ljuba. Ta svého muže nechala jen krátce po svatbě. „Nerozvedli se, ale žili odděleně,“ uvedl Antonovův kamarád. „Jo, byl přirozeně naštvaný, ale nějak si nedokážu představit, že by se účastnil rituálů,“ dodal. Bylo tomu ale tak.

Jak uvedl deník Daily Mail, podle ruského vyšetřovacího výboru získal podporu usvědčeného podvodníka Nikolaje Ivanova pro rituál, který zahrnoval zakopání majetku dvojice v lese poblíž Astrachaně. „K uskutečnění rituálu bylo zapotřebí pohřbít osobní věci obou manželů,“ potvrdil soud. Ivanov se ale svému zákazníkovi po čas rituálu začal posmívat. Především si měl utahovat z jeho ženy. To vyústilo v hádku.

Jak se oba soci stále více hádali, „čaroděj“ to nevydržel, popadl sekyru a Shabanova několikrát udeřil do hlavy a krku. Nešťastník byl na místě mrtvý. Jeho tělo pak Ivanov schoval pod listí a utekl. Daleko nedoběhl, došlápla si na něj policie. Soud ho poslal na devět let za mříže.