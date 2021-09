Policie jako by vyslyšela apel místních obyvatel. Mladý táta Vjačeslav z vesnice v Krasnoglinském okrese zabil svého pedofilního kamaráda Svidirova údajně poté, co viděl záběry, jak znásilňuje jeho osmiletou dceru. Policie ho vyslechla a umístila do domácího vězení. Do vazby zatím jít nemusel.

Příběh otce, jenž zabil svého známého údajně proto, že mu znásilnil dceru, mnohé šokoval. Otec dítěte považoval Olega Sviridova za svého kamaráda. Pak u něj v telefonu ale našel něco, co jeho život navždy změnilo. V zařízení nalezl video, na kterém domnělý kamarád znásilňuje jeho osmiletou dceru. A tak vzal spravedlnost do svých rukou.

Jak uvedl deník The Sun, ruské bezpečnostní složky obvykle všechny podezřelé z vraždy bez milosti zadržují, u Vjačeslava se ale rozhodly udělat výjimku. Platí pro něj pouze domácí vězení. Zdá se, že tak orgány vyslyšely volání místních lidí. Zavražděný Svidirov měl podle všeho na kontě vícero znásilnění nezletilých.

„Není to vrah, chránil svoji dceru a naše děti,“ poukázal jeden z obyvatel vesnice. „Všichni se stavíme za otce té dcery,“ uvedla televizní novinářka a bývalá ruská prezidentská kandidátka Xenija Sobčaková. „Každý normální rodič by toho pedofila na místě roztrhal,“ uvedl další z obyvatel. „Je dobře, že toho parchanta zabil, protože náš zákon by ho dostal do vězení na pouhých osm let, nebo ještě méně a byl by zase venku,“ nebrali si lidé servítky.

Obyvatelé vesnice tvrdí, že Vjačeslav a Oleg Sviridov byli nerozluční přátelé. Neustále se setkávali, společně večeřeli, slavili svátky, pili. Sviridov neměl vlastní děti. „Žil s matkou, chodil hodně pít, příležitostně si vydělával, byl tichý a nekonfliktní,“ popsali ho lidé z obce. Všichni si nyní kladou otázku, proč děti mlčely a nesvěřily se nikomu se svými traumaty.