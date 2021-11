Tereza H. byla v lednu roku 2018 zadržena na letišti v pákistánském Láhauru. Stíhali ji pro podezření z pokusu o pašování téměř devíti kilogramů heroinu. Češka putovala za mříže a čekala čtrnáct měsíců na první verdikt soudu. Ten ji nakonec poslal na osm let a osm měsíců do vězení.

Tereza H. od chvíle, kdy ji celníci zadrželi, tvrdí, že je nevinná a drogy jí do kufru někdo podstrčil. Proti rozsudku se proto Tereza odvolala. Další projednávání případu se táhlo rok a půl. Počátkem listopadu konečně přišla radostná novina. V pondělí 1. 11. soud přijal argumenty Terezina advokáta Saifúla Malúka a Češka byla obvinění zproštěna. Ve vězení nicméně zůstává i nadále.

Konec trápení se odkládá

Podle psychologa a psychoterapeuta Daniela Štrobla se o Tereze bavíme jako o někom, kdo je výrazně společensky frustrován a deprivován a kdo je odkázán jen na pomoc svého advokáta. V tak stresovém prostředí je důležité, aby si člověk zachoval naději, že to přežije, že to skončí. „Má to ale háček - vždy, když se ta naděje nějakým způsobem odloží, když se konec trápení odkládá, tak to má na toho člověka zpravidla více devastující účinek, než kdyby byl smířen s tím, že vlastně neví, kdy to skončí,“ vysvětluje Štrobl.

Srovnání s koncentračním táborem nepokulhává

Odkládání, kterému je Tereza momentálně podrobena, může být podle názoru Daniela Štrobla jedno z nejhorších období, které kdy zažívala. „Může to být devastující. My to známe na případech lidí, kteří zažili a přežili koncentrační tábory. Je dohledatelné, že velmi mnoho lidí zemřelo těsně před osvobozením, což je velmi podobný stav jako u Terezy. Obrovské zklamání, že to, k čemu jsem upínal naději, se nestalo, člověka v posledním stádiu, kdy naopak musí zabojovat, dokáže zlomit,“ popisuje odborník s tím, že srovnání se situací vězňů v koncentračních táborech není nadnesené.

„Já si žádné iluze o pákistánských věznicích nedělám. Když si totiž odmyslím cílené zabíjení lidí, tak ty základní parametry jsou stejné a srovnání nepokulhává. Tereza byla vykořeněná ze svého prostředí, ocitla se naopak v místě, které je riskantní, nebezpečné, v němž panuje permanentní strach,“ soudí psycholog.

Vždy je podle něho pro psychiku člověka v Terezině situaci lepší mít na věc pesimističtější pohled. „Samozřejmě s nadějí, ale zároveň být realistický, než se jen upnout k tomu, že teď už to přijde. Ono to pak nepřijde a já jsem zklamaný. To má na psychiku devastující účinky,“ vysvětluje.

Euforii při návratu bych nečekal

Blesk.cz se zeptal i na Terezin návrat zpátky domů do Česka po téměř čtyřech letech pákistánského vězení. I tady čeká mladou ženu těžké období. Existuje celá řada studií a prací, které tuto situaci popisují. Návrat má podle nich několik fází.

„Nejprve je jakási euforie, ale zároveň spojená s pocitem, že se mi to jen zdá, že to vůbec není pravda. Můžeme proto předpokládat, že až uvidíme po návratu Terezu na letišti, nebude to vůbec osoba s euforií ve tváři a skákající nadšením,“ myslí si psycholog a dokumentuje to na fotografiích osvobozených vězňů z koncentračních táborů. „V těch očích je většinou nesmírná únava a jakási zmatenost, většinou nerozumí tomu, co se kolem děje,“ popisuje Štrobl.

Návrat do reality podle něho bude velmi dlouhý a bude ovlivněn i tím, že lidé, kteří se po těchto zkušenostech vrací, intuitivně předpokládají, že naleznou svět v tom stavu, v jakém ho opouštěli. Postupně ale zjišťují, že svět se změnil a oni si v něm svou pozici a identitu musejí znovu hledat a vytvářet.

„Návrat po dlouhé izolaci, zvláště v cizí zemi, navíc takto kulturně odlišné, bude pro Terezu znamenat v následujících měsících skutečně velmi pernou cestu. Znovu se vrátit do společnosti, kterou opustila, bude náročný úkol," dodává Štrobl.

