Byl čtvrtek 12. listopadu 2020. Z Egypta v ten den přišla velmi smutná zpráva. Vojáci na twitteru oznámili, že přišli o jednoho ze svých. „Ztratili jsme jednoho z nás, rotmistryni Michaelu Tichou. Je mně to moc líto. Na některé věci se prostě nedá nikdy připravit. Upřímnou soustrast rodině,“ napsal Generál Aleš Opata.

Sedmadvacetiletá Michaela byla v armádě od roku 2017. Pracovala zejména kolem letadel u 242. transportní a speciální letky 24. křídla dopravního letectva 24. základny dopravního letectva Praha-Kbely. Zahraniční mise Armády ČR MFO Sinaj na Sinajském poloostrově byla její vůbec první.

V osudný den cestovala ve vrtulníku UH – 60 Black Hawk společně s osmi dalšími vojáky z několika jiných zemí. Nehodu, kterou způsobila zřejmě technická závada, nepřežilo sedm z nich, osmý skončil v nemocnici v kritickém stavu.

Tragickou smrt si po roce připomněli i vojáci z letecké základny Kbely. „Tichou vzpomínku přišli vyjádřit zástupce velitele Vzdušných sil AČR brigádní generál Petr Lanči, zástupci městské části Praha Kbely i rodina naší milované Míši Tiché,“ uvedli.

Milovaná dcera

Vojákyně Tichá je vůbec první ženou, která zemřela na zahraniční vojenské misi. Přímo na Sinaji se s ní rozloučili kolegové, poté následoval transport vládním letounem zpět do vlasti. Na hranicích se k Airbusu připojila i dvojice stíhaček Gripen, které letoun doprovodili na letiště v pražských Kbelích.

Tam už čekala rodina, přátelé, představitelé státu, Ministerstva obrany a Armády České republiky. „Michaela Tichá tragicky zahynula ve službě pro svou zemi. Proto jsem dnes rozhodl o jejím povýšení in memoriam do hodnosti štábní praporčice. Bohužel, vojenská služba je riziková a občas si vybere svou nejvyšší daň. V tomto případě je to o to smutnější, že zemřela mladá žena, která měla celý život a vojenskou kariéru před sebou,“ uvedl tehdy ministr obrany Lubomír Metnar.

Na poslední cestu jí rodina doprovodila v krematoriu Strašnice. Poté nad hřbitovem proletěl letoun Casa, zazněla písnička nebo i houkačky hasičských vozů. „Milovaná dcero, postavila jsi před své rodiče nelehký úkol – poslední rozloučení s vlastním dítětem. Dítětem, které nás opouští mladé, plné životního elánu. Tvůj život náhle ukončila nešťastná událost. Přestože trval krátce, byl velmi bohatý a pestrý,“ uvedl za rodinu první řečník.

Oddaná vojačka

Smrt zasáhla nejen blízké, ale i její kolegy. „Nikdy na tebe nezapomeneme. Naše srdce zůstanou plná vzpomínek na naše společné chvíle,“ vzkázal zesnulé vojačce jeden z nadřízených během své řeči na pietním aktu.

Vzpomínali na ni i lidé a přátelé na sociálních sítích. „Míši, byla jsi skvělá holka, plná energie. Vždy, když se řekne TFA nebo Spartan Race, tak si na tebe vzpomenu. Je mi to neskutečně líto, to se prostě nemělo stát,“ uvedla Iveta. „Míša byla člověk s nádhernou duší a dokázala svým přístupem k životu rozdávat neskutečnou sílu a radost,“ dodal Milan. „Slzy, smích, očekávání, odhodlání,“ napsala Lenka.

„Byla obětavá, svědomitě plnila rozkazy a vždy byla ochotna pomoci ostatním, ale i naslouchat starším a zkušenějším. Pro Armádu České republiky, ale i pro všechny její spolupracovníky, přátele a rodinu jde o tragickou ztrátu,“ popsali kolegové Míšu.

Vyznamenání od prezidenta

Michaelu Tichou (†27) 28. října letošního roku vyznamenal prezident Miloš Zeman Medailí Za hrdinství in memoriam.