Chvíle, kdy afghánská rodina v zoufalství na letišti v Kábulu hodila přes plot své miminko, aby ho zachránila, dojala svět. Chlapečka Sohajla Ahmadiho (2 měs.) hodili přes plot do náruče amerického vojáka. Ovšem od té doby ho už rodiče neviděli a netuší, kde může jejich dítě být. Zmizel beze stopy. Do případu se zapojila i americká vláda.

Když v srpnu převzalo moc nad Afghánistánem radikální hnutí Tálibán, zástupy lidí se rozhodly opustit rodnou zemi. Jelikož hnutí se dostalo k moci po neuvěřitelných dvaceti letech a kontrolovalo již hranice, jedinou možností, jak se dostat pryč, bylo letiště. Zoufalí lidé, kteří se znovu nechtěli ocitnout pod vládou Tálibánu, se přihnali na letiště v Kábulu. Utéci chtěl i Mirza Ali Ahmadi se svou manželkou Surajou a jejich pěti dětmi. Na letišti ale vládl chaos a všichni se mačkali, aby se dostali dovnitř.

Hodili ho přes plot

Rodiče se obávali o život svého nejmladšího synka Sohajla a tak se rozhodli k zoufalému činu. Vzali dvouměsíčního chlapce a hodili ho přes plot do náručí amerického vojáka. Doufali, že se brzy dostanou za bránu a setkají se s miminkem. Ovšem Tálibán, který hlídal vstup na letiště, zatlačil dav zpátky. Trvalo přes půl hodiny, než se rodina na letiště dostala. Podle informací Reuters už tam Sohajla nenašli.

Zmizel beze stopy

Mirza, který deset let pracoval jako sekuriťák americké ambasády, se začal ptát, kam voják dítě odnesl. Hledali všude, ale nikde ho nemohli najít. „Mluvil jsem tak s dvaceti lidmi,“ uvedl zoufalý otec. Jeden z důstojníků mu sdělil, že zřejmě jeho syn byl již evakuován. Podle informací New York Post mu řekli, že mohl odletět do Kataru, a tak se tam rodina vydala. Následně odletěli do Spojených států.

Případ řeší vláda

O pomoc požádali humanitární organizace i americké úředníky. „Všichni slibují, že udělají maximu, ale jsou to jen sliby,“ říká Mirza. Představitel vlády USA uvedl, že informovány jsou i americké vojenské základny včetně zámořských, ovšem naposledy bylo dítě viděno právě na letišti, kdy ho chytil americký voják. Mluvčí ministerstva zahraniční uvedl, že se na případu pracuje a je navázána spolupráce s mezinárodními partnery.

