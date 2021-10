Jako by se zastavil čas! Tak popisuje jeden ze 170 Afghánců zachráněných Českem situaci v Kábulu poté, co Afghánistán znovu padl do rukou radikálního hnutí Tálibán. Pro server iROZHLAS.cz popsal vyhrocené chvíle před tím, než se svou rodinou nastoupil na palubu posledního evakuačního letu do Česka.

V květnu letošního roku radikální hnutí Talibán zahájilo vojenskou ofenzivu proti afghánské vládě. Hnutí se nečekaně rychle zmocňovalo afghánských provincií a ke zlomu došlo v srpnu letošního roku, když 15. srpna padlo hlavní město Kábul. Prezident Ašraf Ghaní uprchl ze země a Afghánistán se po dvaceti letech opět ocitl v područí Tálibánců.

Telefon od bráchy

Z rychlosti, kterou se Tálibán zmocnil země, byli v šoku samotní Afghánci, kteří náhle začali balit své věci a prchat na letiště, odkud se mohli dostat ještě ze země. Muž, který vystupuje pod krycím jménem Abdul, je rodák z afghánské provincie Pandžšír. Ta je známá odporem vůči radikálnímu hnutí.

Dobytí Kábulu nečekal. „Slíbil jsem kamarádovi, že mu vezmu auto do servisu. Po cestě mi volá vyděšený brácha, že jim pod okny pobíhají ozbrojení tálibánci a mám se prý schovat. Auto jsem nechal autem a běžel do bezpečí,“ řekl pro server iROZHLAS.cz s tím, že si náhle uvědomil, že se bude muset s rodinou dostat ze země pryč, jinak by ho čekala smrt.

Nepřátelé Tálibánu

„Když s NATO spolupracujete vy sami nebo třeba jen člen vaší rodiny, a ještě k tomu pocházíte s Pandžšírského údolí, jste úhlavními nepřáteli tálibánců a nemáte se kam schovat,“ dodal Abdul s tím, že tálibánci v noci chodí od města k městu a vraždí své nepřátele.

Informace o hrozných činech, kterých se hnutí dopouští, se podle Abdula neobjevují ani v médiích a tomu, jak se Tálibán prezentuje, by nikdo neměl věřit. „Člověk nikdy neví, jestli není na seznamu těch, které hodlají zlikvidovat,“ říká Abdul pro server s tím, že když Tálibán převzal vládu nad Afghánistán, zavládl v zemi zmatek.

Zastavil se čas

„Představte si, že vám zničehonic přestanou fungovat hodinky. Čas se zastaví,“ popsal muž situaci v Kábulu. Na letišti byl prý hrozný chaos. Tisíce lidí se chtěly dostat do bezpečí, neviděl ani na krok, jak se všichni tlačili. Kvůli davu se nedostal do evakuačního letadla, nemohl se s rodinou dostat ani k bráně, natož na letiště. Několikrát ho udeřili tálibánci pažbou samopalu. Abdul s příbuznými navíc v noci museli opustit letiště kvůli zákazu vycházení. Celou dobu byli ve spojení se známými v Česku, kteří jim neustále dávali instrukce, ovšem všude byl takový zmatek, že už nedoufal, že by se dostali do bezpečí.

Nespali a nevěděli, jaký bude jejich osud. Tři dny beznaděje nakonec skončily pro Abdula a jeho rodinu šťastně. Dostali se do evakuačního letadla, jež vypravilo české ministerstvo zahraničí. Bylo to poslední české letadlo, které opustilo letiště v Kábulu. Z letiště v pražských Kbelích byli odvezeni do uprchlického tábora v Zastávce u Brna. V současné chvíli čekají, zda bude kladně vyřízena jejich žádost o azyl. Abdul by rád šel studovat, naučil se jazyk a našel si práci.

VIDEO: Co je hnutí Talibán?