Policisté koncem listopadu minulého roku vyjížděli do Nových Zákup na Českolipsku. Tragicky tam měla skončit hádka mezi zahraničními dělníky, kteří pocházeli z Moldavska. Do roztržky se dostal dvaapadesátiletý Tudor B. a jeho čtyřiadvacetiletý spolubydlící. Tudor B. údajně po hádce vzal do ruky kuchyňský nůž a bodl mladšího muže. Českolipský deník tehdy informoval, že hrot nože sjel k mužově srdci. Tudorovi hrozilo až osmnáct let ve vězení. Skončil ve vazbě, kde čekal na soud.

Deset let ve vězení

U soudu stanul ve středu 27. října letošního roku v Liberci. Podle informací zpravodajského webu Novinky.cz zavražděný muž pocházel ze separatistické Moldavské podněsterské republiky, jež je podporována z Ruska. Oba dva tu noc údajně popíjeli a zároveň svou roli prý sehrál i pervitin. „Leonid neměl v lásce Moldavany, a proto vyvolával konflikty. Vždy když se napil alkoholu,“ pronesl podle Novinek.cz Tudor B.

Podle obhájce Jakuba Beránka jednal obžalovaný v sebeobraně, ovšem podle soudu se o sebeobranu rozhodně nejednalo. „Útok byl vedený vysokou intenzitou, bylo to vedené přesně k srdci a bylo to propíchnutí doslova na durch,“ pronesl soudce Richard Skýba a Tudor B. si nakonec vyslechl rozsudek deset let, proti němuž se odvolal. Má být také vyhoštěn z Česka.

VIDEO: Exkriminalista Doucha prozradil, jak se provádí výslechy podezřelých