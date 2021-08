Devětačtyřicetiletý muž v opilosti pobodal nožem svého o devět let mladšího známého na ubytovně ve Stráži pod Ralskem na Českolipsku. Zaútočil na něj zezadu, zasáhl ho jedenáctkrát a ohrozil ho tak na životě. Policie staršího z mužů obvinila z pokusu vraždy, za což mu hrozí až 18 let vězení.

Incident se stal v pátek 20. srpna. Obviněný i napadený muž se znali z věznice. Potkali se v den, kdy byl mladší z nich propuštěn z vězení. "Spolu pak obešli místní restaurace a popíjeli tam alkohol až do večera. Večer pokračovali v tom samém programu na ubytovně, kam si s sebou přinesli několik lahví tvrdého alkoholu," uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

V opilosti se podle ní kolem 20:30 pohádali a starší muž zaútočil na svého známého zezadu. Poté sám přivolal policisty prostřednictvím tísňové linky. Při příjezdu policistů ležel na podlaze jednoho pokoje ubytovny zakrvácený muž, kterému poskytovala první pomoc žena z ubytovny. "Tu k němu přivolal po činu útočník. Policisté ho zadrželi za použití donucovacích prostředků," uvedla mluvčí policie.

Zraněného čtyřicetiletého muže převezla záchranná služba do liberecké nemocnice na jednotku intenzivní péče. "Lékaři konstatovali, že utrpěl minimálně 11 bodnořezných zranění, většina z nich směřovala do oblasti krku a tři rány ho bezprostředně ohrožovaly na životě. Po další hospitalizaci na oddělení traumatologie ho lékaři v tomto týdnu propustili do domácího ošetřování," uvedla Baláková.

Zadrženého muže policisté vyslechli po vystřízlivění, druhý den ráno po incidentu. "K pobodání svého známého se přiznal i ve střízlivém stavu a k události vypovídal," dodala mluvčí policie. Po činu policisté útočníkovi naměřili v dechu 2,26 promile alkoholu.

Útočník je stíhán vazebně, v minulosti byl jedenáctkrát pravomocně odsouzený za různé delikty, mimo jiné i za loupež, únos, vydírání a znásilnění se zbraní.