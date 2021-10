Tragicky dopadla charitativní akce pořádaná univerzitou v Massachusetts. Studentka Madelyn „Madie“ Nicponová (†20) se zúčastnila soutěže jedlíků, během níž se začala dusit a musela být převezena do nemocnice. Upadla do bezvědomí a zemřela.

Madelyn „Madie“ Nicponová byla hvězdou střední školy Suffern ve státě New York. Jakmile na střední nastoupila, začala dělat hned tři sporty a ve dvou z nich se stala školní hvězdou. Zamilovala se však do lacrossu, v němž pokračovala i na Tuftsově univerzitě v Massachusetts, kde plánovala studovat medicínu.

Vynikající studentka se na střední zapojovala do různých aktivit, v čemž nepolevila ani na vysoké škole. Proto, když se na univerzitě pořádala charitativní akce, nemohla tam chybět. Rozhodla se i aktivně zapojit, a tak se přihlásila do soutěže jedlíků. Zúčastnění soutěžili o to, kdo sní nejvíc hotdogů. Maddie, jíž hráčky z týmu přezdívaly Scooter, se podle informací serveru New York Post začala dusit a musela být převezena do nemocnice v Bostonu. O den později upadla do bezvědomí. Lékaři jí už nedokázali pomoci.

Smrt studentky, která měla spoustu plánů, zaskočila spoluhráče, spolužáky a blízké. Až šest tisíc studentů se sešlo na univerzitním kampusu, aby uctili památku Madie. „Scooter byla opravdová kamarádka a spoluhráčka,“ napsal tým na sociální síti instagram s tím, že si vážila přátelství v týmu.

