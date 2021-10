Na plavecký stadion v listopadu v roce 2019 vyrazila trénovat Nabila Maazouzová. Čtrnáctiletá dívka plavání milovala, stalo se jí ale osudným. Poté, co skončil trénink, začal po sobě mladí plavci uklízet.

Bazén začali zakrývat několika plachtami. Podle informací britského deníku Daily Mail Nabila se svými kamarády vzala první plachtu a pomohla s upevňováním.

Posléze šla pomoci i s upevňováním druhé plachty, ovšem podle vyšetřování se tehdy už nevynořila z vody. Nikdo si však toho nevšiml a její přátelé z týmu zhasli světla a šli pokojně do šaten. Nepřítomnosti jedné ze svěřenkyň si nevšiml ani trenér.

Venku na svou dceru čekala Patty Maazouzová, aby ji odvezla domů. Viděla, jak všichni studenti vychází ze dveří plaveckého stadionu, ale Nabila pořád nevycházela. Patty se začala obávat, co se její dceři mohlo stát, a tak se rozhodla jít dovnitř, aby se po ní podívala.

Trenéři s mámou po čtrnáctileté plavkyni začali pátrat. Dívku našli bezvládnou ve vodě pod plachtami. Trenéři se ji ještě pokoušeli oživit, ale bohužel marně. Na místě byla prohlášena za mrtvou.

„Nabila měla neuvěřitelnou lásku k učení a poznávání světa kolem sebe, ale to, co ji dělalo jedinečnou, byla její laskavá, velkorysž, empatická, vděčná povaha, smysl pro humor a zářivý úsměv. Nabila viděla v každém a ve všem dobro a přinášela radost a štěstí každému, kdo se s ní setkal,“ napsala její rodina na stránku věnovanou Nabile s tím, že od tří let toužila být astronautkou a stále si za tím šla. Milovala astronomii a byla příkladnou studentkou, která rovněž vynikala ve sportu.

„Věc, která to dělá ještě horším, je, že Nabilině smrti se dalo předejít. Stále prožíváme nejhorší noční můru všech rodičů,“ uvedla Patty s tím, že doufá, že žaloba jim trochu pomůže se se smrtí dcery vyrovnat. „Doufáme, že tato žaloba povede ke změnám, aby se zabránilo dalším tragediím,“ dodala.

Rodiče zemřelé dívky se domnívají, že krytí bazénů bylo vadné a nebezpečné a proto jejich dcera zůstala pod ním uvězněna. Rodiče rovněž vznesli žalobu na město. Podle nich se nedohlíželo na plavecký tým při zakrývání bazénu. Rodiče požadují 70 milionů amerických dolarů (víc jak 1,5 miliardy Kč).

VIDEO: Víte, že se většina lidí topí úplně potichu