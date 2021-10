Adrenalinový zážitek chtěla vyzkoušet Finka Emma Mönkkönenová (†24) ve Španělsku. Z útesu skočila do bouřícího moře. Podcenila však obrovskou sílu rozbouřené vody a nemohla se dostat na břeh do bezpečí. Na pomoc ji proto skočil ruský trenér Daniel Gagarin (†30), který tam byl se svou manželkou Darjou (24). Ta už jen viděla, jak jejího manžela i bezmocnou Emmu pohltilo moře.

Tragédie se stala 23. září u španělského města Torrevieja ležícím na jihovýchodním Španělsku v zátoce La Zorra. Na tamním útesu se sešla Emma Mönkkönenová, Daniel Gagarin se svou manželkou Darjou, která držela v ruce mobilní telefon a rodačku z Finska a svého manžela, ruského trenéra, natáčela. Zachytila okamžik, kdy se Emma rozhodla skočit z útesu do rozbouřeného moře.

Milovnice adrenalinu, které nechyběla řádná odvaha, se však poté, co skočila do obrovských vln, dostala do problémů. Na chvíli se zachytila na útesu, ale vlny ji opět stáhly do moře. Gagarin se rozhodl, že jí pomůže a vrhl se do vln za ní. Ani on ale na sílu moře nestačil. Dokázal se dostat až k Emmě a s ní v náručí doplaval až k obrovskému balvanu vyčnívajícímu z moře. Na malou chvíli se oba dva kamene udrželi, ale přišly další a další vlny, které je strhly a proud je odvlekl pryč.

Zděšená Darja kontaktovala záchranáře, kteří podle informací britského deníku Daily Mail začali po dvojici pátrat. Tělo Emmy nalezli víc jak tři kilometry dál. Ovšem Gagarina nalezli až o den později. Podle informací britského deníku The Sun Emma a Daniel společně pracovali v místní posilovně. Ruska Alyona Maasová, která žije ve Španělsku, varuje všechny před skoky do moře. „Chci říct všem milovníkům adrenalinu. Prosím, najděte si bezpečnější zábavu,“ uvádí s tím, že takové skoky jsou vždy nebezpečné.

