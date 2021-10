V září v roce 2020 se dostal ven na podmínku Eric Pierson. V roce 1985 se vloupal do domu ženy a podřízl jí hrdlo. Žena útok přežila a Pierson byl poslán do vězení za pokus o vraždu. Odseděl si z osmnáctiletého trestu pouhé čtyři roky. Pierson má dlouhý trestný rejstřík.

V roce 1993 brutálně napadl teprve sedmnáctiletou Kristinu Whitakerovou. Její smrt podle informací britského deníku Daily Mail vyvolala řadu nevole a pomohla zavést přísnější tresty. Pierson se tehdy k vraždě přiznal a soud ho poslal na čtyřicet let do vězení. Dívku měl zmlátit a uškrtit. Z trestu si však odpykal jen sedmadvacet let. Byl propuštěn na podmínku. Ovšem po propuštění údajně znovu vraždil.

27. září policii kontaktovala rodina Eriky Verdeciové s tím, že ji neviděli tři dny. Její matka Carmen se snažila kontaktovat její přátelé a jeden z nich jí řekl, že Eriku viděl se „špinavým“ mužem, který se představil jako Eric Pierson. Vyděšená máma se ho snažila najít na sociálních sítích a našla děsivé články o jeho činech. „Řekla jsem policii, že moje dcera byla viděna s vrahem. A poté po ní začali pátrat, ale bylo pozdě,“ řekla uplakaná máma.

Policisté vyslýchali Piersona, ovšem v želízkách skončil až poté, co je kontaktovala jeho přítelkyně, která uvedla, že ho viděla u kanálu za jejím domem, kde měl říci: „Sakra, ta d*vka smrdí.“ Následně měl také pronést: „Jestli nenajdou tělo, nemají případ.“ O několik hodin později vyšetřovatelé našli tělo. Eriku měl zabít šroubovákem. Dvakrát ji bodnul do krku a jednou do oka. Pierson byl obviněn z vraždy prvního stupně a skončil ve vězení Broward County. Po Erice zůstala šestiletá dcera. K vraždě se Pierson podle informací Daily Mail přiznal.

