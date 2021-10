Přišli nejen o dceru Lucii (†37), ale také o vnučku Melinku (†11) a zetě Lukáše (†32). Zabil je masový vrah Zdeněk K. (55) při žhářském útoku vloni 8. srpna v Bohumíně. U soudu mu chtěli pohlédnout do tváře, chtěli vědět, proč upálil jejich blízké. Jenže teď jsou v šoku, z toho, že žhář vyvázne bez soudního přelíčení.

Už jen bolest v srdcích a vzpomínky zbyly babičce Boženě (58) a dědečkovi Ľudovítovi na neteřinku Melinku, které připravil o život krutou smrtí Zdeněk K. Dveře bytu, kde se konala rodinná oslava, polil benzínem a zapálil. Zemřelo 11 lidí včetně tří dětí a dívky těsně před porodem.

„Přišli jsme o dceru, vnučku a zetě. Na oslavu původně měla jít i naše druhá dcera Aneta s vnučkou Amálkou a se zetěm. Naše hoře je veliké, a obzvláště teď,“ říká otec a děda Ľudovít.

Chtěli mu vidět do tváře

Naráží na skutečnost, že se vrah spolu se žalobcem dohodl na vině a trestu, a přijal doživotí. „To není pro nás odpovídající trest. Přejeme si klasický soud, abych mu mohl naplivat do tváře. To je výsměch té spravedlnosti,“ smutní nešťastný Ľudovít.

délka: 02:22.76 Video Božena a Ľudovít u hrobu dcery Lucie (†37, vnučky Melinky (†11) a zetě Lukáše (†32) neudrželi slzy. Vrah Zdeněk K. (55) se dohodl na doživotním trestu, pozůstalí ale chtějí soudní přelíčení. Karel Janeček

Se ženou Boženou na hrobě rodiny své dcery zapaloval svíčky, pravidelně nosívají i květy. „Leželo by jich tu šest místo tří, kdyby i druhá dcera slavila. Dohoda o doživotí je zneuctěním zemřelých a taktéž pohrdáním pozůstalých. Tento nejzavrženíhodnější i zbabělý útok na mladé nevinné lidi zůstane vlastně nepotrestán. U soudu vrah řekl, že na oslavě neměli ti lidi být. To je výsměch zrůdy,“ je přesvědčen otec a děda obětí.

Druhá dcera vyvázla

Ani druhá dcera Aneta (30) s rodinou nemuseli žít. „Na oslavu třicátých narozenin žhářovy snachy byli pozváni také. Naštěstí nepřišli. Vrah ještě volal své manželce, kolik lidí oslavuje, a ona mu to řekla. Netušila, že je přijde vypálit. Byl to její poslední hovor v životě,“ popisuje Ľudovít.

Památník je výsměch

Pozůstalým se nelíbí ani pomník obětem, který nechala udělat bohumínská radnice. Je to metrová mramorová deska s římskými číslicemi VIII VIII MMXX. A to je vše. „Takto uctila památku 11 obětí nejmasovější vraždy v Česku bohumínská radnice. To je výsměch. Deska položená na zemi, kterou očůrávají psi,“ ukázala pozůstalá Božena.

Má za to, že se dala do kamene vytesat třeba jména obětí, a šlo desku nadzvednout, aby na ní lidé neskákali a neodkládali si kola. Ona sama raději k místu piety nechodí. Je pod okny domu, kde přišla tragicky její dcera s rodinou o život. „Nedělá mi to dobře,“ říká.

Dohodl se se žalobcem na doživotí

Masový vrah Zdeněk K. v úmyslu vyhnout se přímé konfrontaci s rodinami po 11 obětech masakru uzavřel v polovině září se státním zástupcem za zavřenými dveřmi dohodu o vině a trestu.

Soud rozhodne o její platnosti tentokrát již ve veřejném líčení. Pokud ji schválí, vynese už jen doživotní rozsudek. Nebude probíhat dokazování ani žádné výpovědi.



Stačí pouze dokončit spis

Krajský soud bude schvalovat uzavřenou dohodu o vině a trestu během několika týdnů. „Policie nyní kompletuje spis, aby měl odpovídající strukturu. V okamžiku, kdy tuto činnost dokončí, spis předají mně,“ řekl dozorující žalobce Michal Król.

Přesto, že na tyto úkony se nevztahuje žádná lhůta ze zákona, chtěl by veřejné projednávání co nejdřív. „Čím dříve to ale bude, tím lépe. Předpokládám, že jde o týdny,“ uvedl Król.

Co se v Bohumíně 8. 8. 2020 stalo?

Žhář Zdeněk K. zapálil dveře bytu svého syna benzínem, který předtím koupil do dvou PET lahví. Bylo to v den, kdy oslavovala jeho snacha Lenka (†30) kulatiny. Uvnitř bylo 15 lidí. Tři dospělí i se ženou ve vysokém stupni těhotenství spolu se třemi dětmi uhořeli, pět se zabilo skokem z hořícího pekla z okna v 11. patře paneláku. Přežili čtyři lidé, kteří byli poblíž balkonu, a dokázali přelézt s popáleninami na sousední lodžii.

Zdeněk K. se venku ke svému činu hrdě hlásil a až pak tvrdil, že neodhadl důsledky útoku. Motivem žhářského útoku byly podle žalobce spory v rodině. Nezvládl to, že ho opustila žena, kterou týral, a bydlela v bytě syna, snachy a vnuka.