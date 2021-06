„O zřízení památníku jsme začali uvažovat bezprostředně po této tragické události, která je největším neštěstím v novodobé historii města. Dlouho jsme zvažovali jeho podobu tak, aby byl decentní a současně důstojný," uvedl starosta Petr Vícha a dodal: „Nakonec jsme zvolili tmavě šedou kamennou desku zapuštěnou do země ve stínu stromů. Blíží se první výročí a lidé tu budou moci zavzpomínat na oběti požáru.“

Deska o rozměrech 1,8 metru a 1,5 metru je vyrobena z přírodního žulového kamene. Okraje desky mají štípané hrany, aby do kamene mohl prorůstat trávník. Památník tak bude působit jako přirozená součást prostranství. Za zhotovení a osazení zaplatila radnice zhruba 50 tisíc korun.

„Čistý a jednoduchý vzhled památníku, který váží téměř čtvrt tuny, koresponduje s postojem obyvatel města. Ti na oběti ani samotnou událost nikdy nezapomenou, už se k ní však nechtějí neustále vracet a stále dokola si ji znova vybavovat,“ uvedla mluvčí radnice Jana Končítková.

délka: 00:23.92 Video Tragédie v Bohumíně. Po žhářském útoku zemřelo 11 lidí, mezi nimi tři děti ZZS Moravskoslezského kraje

Nechtějí jitřit vzpomínky

K tragickému požáru došlo loni 8. srpna, město nechystá žádnou oficiální pietu za zemřelé. „Rozhodli jsme se pro spontánní variantu. Předpokládáme, že v den prvního výročí se tu lidé sejdou a věnují tichou vzpomínku zemřelým. Pokud bychom chtěli tento ryze osobní akt jakýmkoliv způsobem organizovat, jitřilo by to emoce. A to s ohledem na rodinné příslušníky a blízké obětí a také na nájemníky našeho bytového domu, kteří si toho vytrpěli už dost, rozhodně nechceme. Přijdeme za město zapálit svíčku,“ dodal Vícha.

Co se stalo?

Byt v 11. patře podle policie úmyslně zapálil Zdeněk K. (54), který tak řešil rodinné spory. V bytě, kde se tragédie stala, bylo v době útoku 15 lidí pozvaných na oslavu narozenin. Zadržený muž se přiznal, že hořlavinou polil dveře a zapálil je.

Oheň se rozšířil velmi rychle. V bytě zemřelo šest lidí, dalších pět se zabilo, když z hořícího bytu v 11. patře vyskočili. Čtyřem lidem se podařilo před plameny uniknout, když přelezli na balkon sousedního bytu. Policie žháře obvinila z vraždy a obecného ohrožení, je ve vazbě. Hrozí mu až výjimečný trest včetně doživotí.