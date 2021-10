Začátkem července policie zatkla Mastena Milima Wanjala. Dvacetiletého muže strážci zákona zadrželi kvůli zmizení dvou děti. Masten, jehož se snažili dopadnout dlouhých pět let, se však prý při výslechu přiznal, že zabil nejméně deset dětí! „Wanjala bez obav zmasakroval své oběti tím nejkrutějším způsobem a někdy sál krve z jejich žil, než je popravil,“ uvedlo podle informací zpravodajského webu Daily Sabah Ředitelství pro vyšetřování kriminalisti (DCI) a označilo ho za „krvežíznivého upíra.“

Z holčičky prý sál krev

Za oběť mu měla před pěti lety padnout teprve dvanáctiletá dívka Purity Mawuová, jíž měl podle informací britského deníku Daily Mail sát krev předtím, než ji nechal chladnokrevně zemřít. Další obětí byl údajně třináctiletý Aaron. Vražda poslední jeho oběti vyvolala masivní protesty napříč západní Keňou. „Aniž by to některé ustarané rodiny věděly, jejich děti byly šelmou dlouho popravovány a jejich ostatky hozeny do houští,“ uvedlo ředitelství v červenci s tím, že některé oběti byly pohřběny do kanalizace, kde je vrah nechal shnít.

Podle policie začal Wanjala s vražděním v pouhých šestnácti letech. Ve středu se měl objevit před soudem. Ráno však utekl z vězení. Policisté, jež ho měli hlídat, byli zatčeni. Strážci zákona po něm začali usilovně pátrat a guvernér Nairobi Mike Sonko dokonco nabídl odměnu 1 316 britských liber (víc jak 39 tisíc Kč) tomu, kdo poskytne policistům cenné informace při pátrání.

Rozzuřený dav

Usilovné pátrání vyšetřovatele zavedlo do jeho rodného města Bungoma, které se nachází asi 400 kilometrů od stanice, odkud zmizel. „Pochází odtud a děti ho poznaly a věděly, že je to on a když se ta informace roznesla, místní ho začali honit. Nakonec vběhl do domu sousedů, ale byl vytažen ven a zlynčován,“ popsal události místní úředník Bonface Ndiema. Strážci zákona v současné době pracují na tom, aby potvrdili, že muž, který zemřel rukama vesničanů, je skutečně hledaný Wanjala. „Pro tuto chvíli můžeme potvrdit, že místní tvrdí, že muž je Masten Wanjala, který byl zlynčován na útěku v Bungomě,“ uvedl policejní mluvčí Bruno Shiosho.

V Keně údajně v roce 2020 evidovali až 242 nezvěstných dětí, které byly mladší osmnácti let. Některé z nich se vrátily domů k rodičům, ovšem mnoho z nich bylo nalezeno mrtvých a některé jsou stále nezvěstné.

