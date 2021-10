Operátorka Kristýna přišla na směnu po dovolené. A hned od začátku byla dost rušná. Odpoledne to však završil telefonát od rodičů s tím, že rodí. Když volajícího „vytěžovala“ a ptala se, co se přesně děje, dozvěděla se, že miminko se ven dostává zadní částí, nikoliv hlavou napřed.

„Ani jsem nebyla tolik nervózní, jak si všichni mysleli. Brala jsem to tak, že se dítě musí odrodit, nic jiného nám nezbývá. Prostě jsem se jenom musela přeformulovat na trošku jiný postup,“ popsala pro iRozhlas.cz šestadvacetiletá žena.

Šlo tedy o porod koncem pánevním, ten je náročný už při normálních podmínkách, natož při porodu doma bez pomoci odborníků. „Když kolegové uslyšeli, jak jsem nahlas zopakovala, že vidíme nožičky, tak se na mě všichni podívali. Myslím, že mi v tu chvíli akorát drželi palce,“ popsala s tím, že kdyby se něco stalo, někdo z kolegů by jí určitě pomohl.

Když se miminko narodilo, maminka řekla, že není slyšet žádný křik. Rodiče proto museli začít dítě dodýchávat, naštěstí to dopadlo dobře a po chvilince se místností rozvinul novorozenecký křik. „Byla to nesmírná radost, úleva. Pak na mě přišla trošku tréma, kterou jsem během hovoru potlačila vlivem adrenalinu. Tak jsme si zatleskali, kápla slza. A byla to hned lepší směna,“ řekla.

Jako operátorka už pracuje třetím rokem. Nyní za tento výkon obdrží Cenu Asociace zdravotnické záchranné služby. „Říká se, že se porod koncem pánevním nedá pořádně porodit v přednemocniční neodkladné péči, natož operátorem po telefonu. Kristýna tenhle komplikovaný akt zvládla na jedničku,“ pochválil svou podřízenou šéf operačního střediska Jan Jakub Hájek.