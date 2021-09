V úterý 28. září se v Texasu konala poprava Ricka Rhoadese (†57), který přesně před 30 lety při vloupání do domu zavraždil dva bratry, Charlese a Bradleyho Allenovy. Rozsudek nad vrahem padl už v roce 1992, tedy jen rok po spáchání zločinu, popraven byl ale až nyní. Bradleyho dcera Marley Allenová Holtová z New Yorku už dlouho chtěla vraha svého otce vidět na vlastní oči umírat. Teď se její přání splnilo.

Odsouzenec možnost vyřknout poslední slova nevyužil, na shromážděnou rodinu za sklem se jen krátce podíval, když k ní na lůžku na chvíli otočil hlavu. Smrtelné injekce dostal do žil obou rukou najednou, dýchat přestal do minuty od podání. Za mrtvého byl prohlášen za 17 minut od aplikace látky, napsal Daily Mail.

Příbuzní vrahových obětí později okomentovali, co při popravě prožívali. „Dívat se na smrt vraha mých bráchů byl docela divný pocit,“ řekl Kevin Allen, bratr Bradleyho a Charlese. „Bylo to to nejslavnostnější, čeho jsem se kdy zúčastnil, jestli je vhodné o tom takhle mluvit,“ dodal. Dcera Marley byla také spokojená. „Chtěla jsem ho vidět umírat, protože on viděl umírat mého tátu,“ řekla lakonicky.

Sama Marley svého tatínka nikdy neviděla, v době vražd totiž byla teprve na cestě na svět. Zástupci soudu po popravě jen stručně vyjádřili naději, že po 30 letech čekání na spravedlnost pozůstalá rodina snad konečně najde klid.

Rick Rhoades se jen pár hodin poté, co ho propustili z vězení, kde seděl za předešlé trestné činy, vloupal koncem září 1991 do domu obou bratrů. U soudu vrah později řekl, že nevěděl, že je někdo doma. Bratry na místě ubodal, prý v sebeobraně. Rhoades se ve vazbě k vraždám přiznal.

Bratři se nedlouho před smrtí oba rozvedli. Charles uměl hrát pěkně na piano, plánoval hudení kariéru. Na živobytí si zatím vydělával jako dělník v chemičce a rafinérii. Jeho bratrovi Bradleymu se vstup do kumštu povedl, dařilo se mu jako umělci na volné noze.

Podle průzkumu veřejného mínění z roku 2020 podporuje tresty smrti ve Spojených státech nejméně občanů USA od roku 1966. Nejvíc se popravuje v Texasu, Rhoades je už třetím odsouzencem ve státě a šestým v zemi, kterého letos přivedli do cely smrti.