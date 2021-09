I zdánlivě banální bodnutí žihadlem může stát někoho život. Například ty, kteří jsou alergičtí. A v takovém případě jde pak o každou vteřinu. Stalo se to i v údolí Bílé Opavy, zraněného muže transportovalo těžkým terénem i několik dobrovolníků. Kilometr a půl jim trvalo ujít 45 minut.

Minulý týden si dali členové Horské služby z Jeseníků opravdu do těla. Muže v údolí Bílé Opavy bodl žihadlem otravný hmyz, vzhledem k tomu, že byl alergický, bylo nutné rychle reagovat. Blízcí udělali správnou věc a ihned aplikovali antihistaminikum, následně zavolali záchrannou službu.

K muži vyrazila Horská služba z Pradědu, jedna okamžitě na místo, druhá na konec Karlovy Studánky pro záchranáře a ty pak na čtyřkolce přepravila k bodnutému. „Vzhledem k tomu, že bylo jasné, že muže bude nutné transportovat rakouským vozíkem na velkou vzdálenost, oslovovali horoslužebníci už cestou k raněnému urostlé turisty, kteří by jim s transportem pomohli,“ popisují záchranáři s tím, že se pár takových jedinců našlo.

Jakmile se muže podařilo ošetřit a připravit na náročnou cestu, dali se všichni do práce. S vozíkem, který se nese v rukou, nebo se může i tlačit díky jednomu kolečku vespod, museli urazit zhruba kilometr a půl. K tomu všemu ještě těžkým terénem.

Soudružností profíků a amatérů se nakonec podařilo zachránit život zraněnému výletníkovi. „Za soustavného střídání „nosičů“ začali s transportem. K nejbližší čtyřkolce to měli 1,5 kilometru velmi složitým terénem, zvládli to za 45 minut, a muž tak byl včas dopraven do nemocnice,“ doplnili.

„Moc děkujeme všem, kteří nám s transportem pomohli. Bez pomoci turistů a také party, která s mužem na výletě byla, by transport trval násobně déle. Jsme moc rádi, že když na horách lidé vidí člověka v nouzi, nemávnou nad tím rukou a přiloží ruku k dílu,“ děkuje pomocníkům zasahující člen Horské služby Jiří Hejtmánek. Video, které ze záchranné akce vzniklo, poslouží i jiným kolegům v rámci výcviku.