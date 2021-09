Je dost možné, že povodně z roku 2006 souvisí s případem nálezu už téměř mumifikovaného těla muže, který byl zachycen za nohy na větvi. Hlava směřovala směrem dolů k vodě. K nálezu došlo v obci České Kopisty na Litoměřicku 30. dubna.

Případ policie vyšetřovala už tehdy, teď se k němu ale po mnoha letech vrací. „U policie je zcela běžná praxe, že se vracíme k deset až patnáct let starým případům,“ říká v pořadu Na stopě kriminalista Tomáš Kohout. Zpravidla proto, že mají nové informace nebo lepší technologie na vyšetřování.

„Šel jsem na obchůzku od vojenské zahrady tady po té cestě, přišel jsem sem, už to skoro míjím a tak mi něco říkalo, abych se podíval. Prostě jako otoč se. No a viděl jsem tam takovou jako mumii. Viselo to obráceně za nohy přehozené přes větev hlavou dolů,“ svěřil se nálezce Jaroslav Vrána.

Podle něj bylo tělo už v takovém stavu, že nemělo oči, uši nebo vlasy. Emeritní vyšetřovatel Svatopluk Černý vzpomíná, že tělo už bylo v tak křehkém stavu, že se báli ho sundat. Na pomoc si radši zavolali hasiče.

V Ústí nad Labem následně proběhla pitva mrtvoly. „S kolegou jsme prováděli pitvu muže, který byl nalezen na břehu řeky Ohře, byl zaklesnutý ve větvích stromu. Tělo bylo v stavu pokročilých posmrtných změn,“ uvedla soudní lékařka Andrea Vlčková. Podle ní bylo tělo dlouhou dobu ve vodě nebo vlhkém prostředí a nasvědčoval tomu i stav tkáně. Jediné, co na těle zůstalo, byl pár bot. Oblečení už nebylo. Jednoznačnou smrtí bylo utopení.

Nové vyšetřování

Policie nyní provedla exhumaci a pokusí se mužovu identitu vypátrat a zjistit, odkud třeba byl. Nově by mohlo pomoct DNA i další moderní metody vyšetřování. „Poslali jsme lebku na kriminalistický ústav, kde jsme se pokusili udělat rekonstrukci obličeje,“ dodal Kohout. Následně se podařilo vytvořit několik portrétů, zatím se ale nepovedlo najít nikoho konkrétního.

Už je to patnáct let, co bylo tělo muže nalezeno. Pomoci jim můžou i lidé, a to na lince 158. Není bohužel jasné, odkud se tělo muže vzalo.