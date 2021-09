„Při kontrole na 111. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu celníci zjistili, že trojice se ukrývá v nástavbě vozidla určené pro odpočinek řidiče,“ uvedla mluvčí policie Dana Čírtková.

„Všichni shodně uvedli, že z Turecka odcestovali letecky do Srbska. Po té v nákladovém prostoru nákladního vozidla odjeli do Bulharska a následně do Rumunska. Tam pak nastoupili do dodávky, jejíž řidič je dovezl přes Maďarsko a Slovensko až k nám,“ popsala cestu běženců policejní mluvčí.

Jejich cílem prý bylo Německo a Francie. Rumunského řidiče (35) dodávky policisté umístili do policejní cely. „Za přítomnosti tlumočníka mu bylo sděleno obvinění pro přečin organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice,“ dodala Dana Čírtová. Řidiči hrozí až dva roky vězení.