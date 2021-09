Muž, kterého policie obvinila z vraždy mladé ženy (†21) na Písecku, spáchal ve vazbě sebevraždu. K trestnému činu se předtím policii přiznal. Násilník nejprve ženu krutým způsobem připravil o život ve svém bytě, kam ji po hádce vtáhl, pak tělo odvezl autem do lesa k Protivínu na Písecku. Tam usmrcené oddělil hlavu od trupu. Policisté jej zadrželi minulý týden ve středu večer. Jeho stíhání kvůli sebevraždě skončilo, hrozil mu až výjimečný trest. Policisté to v pondělí uvedli na tiskové konferenci.

Rdousil ji, topil a pak jí odřezal hlavu: Obviněný z vraždy v Českých Budějovicích se zabil ve vazbě

Duševní porucha

Psycholog Daniel Štrobl u muže, který dříve nebyl stíhán, usuzuje na osobnostní patologii. „Celý popis události je hodně bizarní, takže bych předpokládal, že se u toho člověka v minulosti buď rozvinula, nebo rozvíjela nějaká duševní porucha, případně porucha osobnosti. Buď jak buď, takto nepostupuje duševně zdravý jedinec,“ popsal pro Blesk.cz Štrobl.

Nestačilo mu jen zabíjet

Zatímco duševně zdravý jedinec má svou agresi částečně pod kontrolou, tady se po konfliktu se studentkou stalo něco jen těžce představitelného. „Při ohledání místa bylo nalezeno tělo, které bylo po smrti zdevastováno tím, že část těla byla oddělena od trupu," uvedla k činu vyšetřovatelka Renata Miková.

Co muže k tak krvavé brutalitě vedlo? „Jednal pod vlivem extrémní zuřivosti, kdy vlastně nestačilo tu dotyčnou osobu, která ho štvala, jen zabít, ale bylo do jisté míry nutné to tělo rituálně zdevastovat,“ vysvětluje psycholog.

U útoku na hlavu je podle odborníka vždy dobré se dívat, na jaké smysly je veden. „Pokud vypíchne oči, nechce, aby ho ta oběť viděla. Je to jen dohad, ale tady v případě oddělení hlavy lze usuzovat na to, že si chtěl být skutečně jist, že je dokonáno, že ho oběť už nebude obtěžovat. Ukazuje to na člověka, který nemohl být psychicky v pořádku,“ soudí Štrobl.

Agrese z počítačových her?

Podle policie byl muž závislý na počítačových hrách a filmech a žil ve svém virtuálním světě. Mohla za jeho děsivým činem stát právě tato závislost? „Počítačové hry samy o sobě škodlivé nejsou, stejně jako není škodlivá televize. V minulosti se občas děly mordy, které byly konány pod dojmem akčních filmů. Ale nejde říct, že by tyto vlivy způsobily samotné chování, tyto vlivy spíše dají tomu chování nějakou podobu,“ vysvětluje odborník.

Dopředu to odhadnout nelze

Počítačové hry v tomto případě podle Štrobla spíše ukazují na člověka, který je nějakým způsobem asociální, není schopen fungovat v běžné společnosti mezi běžnými lidmi a utíká do fantazijního světa, v němž se však může dít leccos.

Dopředu také údajně takové počínání odhalit nelze. „Snad jediným vodítkem mohou být opravdu velmi blízcí příbuzní, kteří si všimnou nějakých odlišností v chování. Většina z nás má ale nějakou obranu v tom, že si u blízkých lidí odmítáme připustit, že jsou na tom špatně. A že by třeba byli schopni nějaké takové brutální agrese. Čili máme tendenci to bagatelizovat, a tím pádem ty znaky přehlédneme,“ dodává psycholog s tím, že impulzivním trestným činům provedeným ve vzteku opravdu nelze předcházet.