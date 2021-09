Semina Halliwellová (†12) z britského Southportu spáchala 12. června sebevraždu několik měsíců poté, co se stala obětí znásilnění a následné online šikany, napsal deník Metro. Podle informací Daily Mail se měl sexuálního deliktu na dívce dopustit jistý chlapec stejného věku.

Po znásilnění přišly dlouhé měsíce, kdy Semina musela zažívat psychickou šikanu na sociálních sítích, právě ve spojitosti s tím, čeho se na ní měl pachatel dopustit.

Rodina „krásné a veselé dívce“, jak o ní v nekrologu napsali příbuzní a kamarádi, vypravila dojemný pohřeb s koňským spřežením, mnoha věnci a jménem „Semina“ složeným z bílých květů.

Dívčina maminka Rachel se už před červnovým pohřbem obávala, že se násilník a předpokládaný strůjce šikany pokusí narušit pokojný průběh smutečního obřadu. To se nestalo, v úterý 7. září ale přišlo něco, co každým ještě více otřáslo. Někdo šokujícím způsobem znesvětil Seminin hrob. Pro truchlící pozůstalé to byla další rána.

Zprávu o „ohavném a šíleně zlém“ chování neznámých vandalů přinesla sama maminka mrtvé dívky. Hrob byl zasypán sutí, cihlami a kameny, a všude kolem se válely psí extrementy! „Očividně to někdo udělal úmyslně,“ uvedla Rachel s tím, že si nedokáže představit lidi, kteří se takového jednání mohou dopouštět.

Nepořádek z místa Seminina posledního odpočinku uklidili příbuzní a kamarádi nebohé oběti.

Aby toho nebylo málo, na sítích se pak ještě začaly objevovat fotky, na nichž někdo nabízí odměnu komukoli, kdo opět hrob pošpiní a zároveň to natočí. A to není poprvé, co se něco podobného v souvislosti s případem děje. Už v době kolem pohřbu se na jiných snímcích šířených na sociální síti nějací lidé vysmívali dívčině smrti a mluvili právě o znesvěcení hrobu.

Celý šokující případ je nyní v rukách policie. „Chci požádat vás, kdo jste v posledních dnech byli na hřbitově a byli jste svědky něčeho podezřelého, abyste se na nás obrátili a pomohli nám pachatele dostat před soud,“ uvedl kriminalista Graham Fisher.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.