Brutální útok na bezbrannou dívku. Přesně tak by se dal popsat čin sedmnáctiletého mladíka, který má pocházet z Birminghamu a jmenuje se Dabby. Právě on podle patnáctileté teenagerky provedl něco, na co dívka nikdy nezapomene.

Ke všemu mělo dojít 18. července na pláži v Bournemouthu, kde byly okolo 18. hodiny večer tisíce dobře se bavících lidí. Dívka vypověděla, že si s přáteli házeli míčem, ale v jeden moment ho někdo odhodil tak daleko, až se pro něj musela vydat. Míč už měl ale v moci cizí mladík, který jí ho nechtěl dát zpět, dokud k němu nedošla.

„Začal se mnou mluvit a dotýkal se mé paže. Ve stejnou chvíli přitom moji kamarádku taky začal někdo obtěžovat a ona odešla z moře pryč. Byla jsem sama a on mě začal tlačit do hluboké vody. Najednou jsem ucítila, že nedosáhnu na dno. Začal se mě dotýkat a já nevěděla, co se vlastně děje. Pak mě znásilnil,“ popsala dodnes šokovaná dívka.

Utrpení skončilo až v momentě, kdy násilníka vyrušil jeho kamarád. Dívka se potom dostala z jeho spárů a utekla na břeh, kde vše řekla svému příteli. Podle svých slov ale musela poté na záchod, protože ucítila velkou bolest. Tam si ji násilník našel znovu a žádal po ní kontaktní údaje. Vše nakonec vyřešil přítel dívky, který mladíka zahnal.

Dívka i s odstupem času říká, že ji zážitek poznamenal, pravděpodobně na celý život. „Změnila jsem se. Jsem od té doby vyděšená a zranitelná. Mám hrozný strach, že mě budou lidé soudit. Snažila jsem se tomu zabránit, ale nešlo to,“ uvedla dívka, která vše oznámila i na policii. Ta po násilníkovi pátrá.

Policie k případu uvedla, že prosí všechny, kdo v ten den byli na pláži, aby si vzpomněli na muže podle popisu a kontaktovali služebnu. Podle vedení policie mají vyšetřovatelé k dispozici forenzní důkazy, které ho mohou usvědčit.