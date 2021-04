Studentka divadla z Humshaugh v Northumberlandu trpěla od dětství úzkostí, ale podle její matky Jayne na tom byla lépe, když měla v životě řád a především nějaký cíl.

„Kdyby nebylo covidu, jsem přesvědčená, že bude stále mezi námi. Covid jí vzal vše a ona ztratila naději,“ uvedla zdrcená matka pro deník Dailymail.

Jodi se narodila v Hexhamu a v roce 2018 se vydala na liverpoolský institut múzických umění studovat drama a aplikované divadlo. To jí vyneslo cestu do Vietnamu, kde pořádala kurz spočívající v přinášení dramatu do komunity. Po návratu ze země byla mladé divadelnici nabídnuta mentorská práce ve škole. To ale zatrhla pandemie. „To ji strašně srazilo. Její úzkost se zhoršovala a s ní i duševní zdraví,“ upozorňuje matka.

Poté se dívka nastěhovala do Glasgow, kde jí byla nabídnuta další pozice, ale ani ta kvůli koronaviru nevyšla. „Pokaždé, když už se ukázalo světlo na konci tunelu, covid ji srazil zpátky na zem, proto spáchala sebevraždu,“

Když Jodi nevyšla ani pozice v Glasgow, nabídla jí matka, že ji vezme zpátky domů a postará se o ni. Mladá dívka chvíli váhala, ale poté se nechala přesvědčit. „Myslela jsem, že ji dostaneme domů a pomůžeme jí,“ vysvětlila matka. To už ale nestihla. Další den obdržela telefonát od kamarádky, že Jodi spáchala sebevraždu.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.