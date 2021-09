Brutální vražda Jozefa (†47) v Martine otřásla celým Slovenskem. Především její nepochopitelný motiv všechny šokoval. Rudolf D. (20) a Milan J. (22) měli vylákat nebohého muže do bunkru, kde ho údajně zavraždili pod děsivou záminkou. Chtěli vědět, jaké to je zabít člověka. Kdo jsou oba útočníci? O pachatelích zazněly u soudu nové informace. Jeden z nich se měl poprat ve vazbě.

Rudolf D. jako by se na brutální čin připravoval už dříve. Jeho osobnost byla časovanou bombou. Již v minulosti měl podle webu deníku Plus Jeden Deň zkušenosti s násilím, za které byl trestaný. Své oběti si údajně stejně jako Jozefa náhodně vyhlížel. Poprat se měl dokonce i ve vazbě, kde si odpykával dvoudenní trest za jiný čin.

Nezaměstnaný mladík tak jde ve šlépějích svého otce, který sedí v base za drogy. Jeho násilnické povaze nepřispěl ani fakt, že podle slovenského deníku rád holdoval marihuaně a alkoholu. Kvůli depresím mu měl pomáhat dokonce psychiatr, avšak Rudolf na jeho rady nedbal.

Prokurátor Daniel Lipšič uvedl, že vrah měl po brutálním činu opakovat, že je kdykoli schopen něco podobného udělat znovu. Samotný Rudolf D. měl u soudního jednání vypovědět, že svého činu lituje. Prý napsal několik omluvných dopisů rodině zavražděného, ale nebyl schopen je odeslat.

Spolupachatel Milan J. před soudem mluvit nechtěl. Rozmluvil se alespoň u předešlých slyšení. Stejně jako jeho kolega nepohrdl alkoholem a drogami, nicméně násilnické sklony jasně odmítl. Moc dobře prý ale věděl o násilné povaze kamaráda Rudolfa D., jehož měl i vidět, jak někoho napadá. Milan stejně jako Rudolf nejevil zájem o studium ani o zaměstnání.

Svou oběť vlákali do bunkru

Pachatelé si vyhlédli Jozefa jako náhodnou oběť a vylákali ho do opuštěného krytu na okraji města. Společně tam pak popíjeli vodku, ovšem sedmačtyřicetiletý Jozef se už domů nevrátil. Popíjení alkoholu se zvrhlo v krvavou bitku. Podle informací slovenského deníku měli mladíci čtyřicátníkovi oznámit, že brzy zemře!

Zároveň se ho ptali, jaký je to pocit, když ví o tom, že bude brzy mrtvý. Následně se v krytu měla odehrát bitka. Jozef si prožil muka. Dvojice ho kopala a mlátila pěstmi. Jeden z agresorů pak vzal střep a řezal oběť do krku. Druhý z mladíků si údajně přál vidět lidský mozek, a tak útočníci Jozefa řezali do hlavy. Mlátili ho i tupým předmětem a skočili mu na tvář, kterou roztříštili.

Oba se pak prý přátelům vychloubali, co oběti způsobili. Poté, co je zadržela policie, se k činu přiznali. U soudu, který projednává případ, se nyní rodiče poprvé postavili tváří v tvář údajným vrahům. Slzy zadržet nedokázali...