S technikou se děti setkávají už od narození. „Je prakticky nemožné, aby se děti vyhnuly kontaktu s digitálními technologiemi, a není to ani žádoucí,“ říká Jana Vyhlídalová, která se zaměřuje na digitální vzdělávání dětí. Technologie hrají stále větší roli ve a děti je v dospělosti budou potřebovat umět ovládat nejen pasivně, ale i aktivně. Podle odbornice je důležité dětem hned od začátku nastavit rozumná pravidla.

JAK REGULOVAT ČAS STRÁVENÝ PŘED MONITOREM

Dítě má v každém věku trochu jiné potřeby. I to by se mělo odrazit v pravidlech pro kontakt s digitálními technologiemi.

Do 18 měsíců

Nedoporučuje se žádný čas u digitálních obrazovek. „U takto malých dětí mohou technologie negativně ovlivnit správný vývoj mozku. Projevit se to může zejména na schopnosti soustředit se, kvalitě spánku, nebo rozvoji řeči,“ varuje psycholožka Eva Šimotová.

1,5 až 3 roky

U obrazovek by dítě mělo trávit nejvýše půlhodinu denně a nejlépe vždy společně s rodičem, který může komentovat dění, vysvětlovat to, čemu dítě nerozumí.

3 až 6 let

Rodič by měl vybírat obsah a mít ho pod kontrolou. Není vhodné mít zapnutou třeba televizi jako zvukovou, nebo obrazovou kulisu. Odvádí to děti od spontánní hry a narušuje to koncentraci, což se může později projevit ve škole.

6 až 12 let

S prvním chytrým telefonem by se měla zvýšit i komunikace mezi dítětem a rodiči. Ti by stále měli mít přehled o tom, co dítě na zařízení dělá a seznámit ho s riziky on-line světa. Doba takto strávená by neměla přesáhnout dvě hodiny denně nad rámec školních povinnosti nebo on-line výuky.

12+ let

U teenagerů je těžší omezovat digitální aktivity. Na každou hodinu strávenou u obrazovky by ale měli být 15 minut aktivní - být venku, věnovat se sportovním aktivitám. „Rodičům doporučuji jevit zájem o to, čemu potomek v on-line světě věnuje pozornost. Může to napomoci vzájemným vztahům a komunikaci,“ radí psycholožka.

