Být nonstop k dispozici, sledovat každou minutu sociální sítě, ihned po probuzení sáhnout po mobilu – je vám to povědomé? Pokud odpovídáte kladně, pak je namístě neotálet a odstřihnout se. Alespoň na chvíli. Máme tu léto, prázdniny, volno, a to je ideální příležitost!

Současná doba přeje světu digitálních technologií více než kdy jindy. Dlouhá a tíživá pandemie tuto skutečnost ještě více potvrzuje a celou populaci včetně dětí »přikovala« k monitorům počítačů. Všichni víme, že pokroku se nelze vyhnout, současně ale tušíme, že je toho prostě příliš.

Jak se od digitálního prostředí odstřihnout a proč bychom to vlastně měli s radostí podstoupit, poradí psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Alexandra Hrouzková, Ph.D. (36).

Jak nám odpočinek od všech telefonů, tabletů a on-line prostoru obecně prospěje?

Digitální detox člověku prospívá po všech stránkách, dochází ke zlepšení nálady, zlepšení kvality spánku, snížení stresu, zkvalitnění odpočinku, získání větší energie, dále také zvýšení koncentrace, tvořivosti, objevují se nové nápady, řešení.

Jsme kreativnější, když musíme zaměstnat mozek, to zní logicky.

Přesně tak. A v další rovině dochází ke zlepšení vztahů, time-managementu v práci, člověk získává čas na nové koníčky nebo na ty stávající, na které čas vlivem nadměrného používání technologií dříve neměl. Kvalita života a prožívání pocitu štěstí celkově vzroste.

Co tedy s naším mozkem, potažmo životem dělá přemíra času věnovaného digitálním technologiím?

Dochází k přetížení smyslových orgánů i nervové soustavy. Člověk ztrácí schopnost se soustředit, vyhodnocovat správně a efektivně priority. Zhoršují se vztahy i pracovní výkon, záhy se objevují zdravotní potíže. Prudce se zhoršuje nálada a mizí pocity štěstí.

Proč je dobré umět se odstřihnout?

Záleží na míře nadužívání technologií – ale u většiny lidí dojde vcelku záhy k příjemnému uvolnění mysli a často i těla (zmizí vypětí ze sledování displeje, člověk začne vnímat a objevovat nové věci ve svém okolí, na úrovni těla například může povolit napětí v oblasti šíje, svalů obličeje) a k téměř okamžitým příjemným prožitkům v čase »bez mobilu«.

Zní to dobře, není důvod se do toho nepustit.

Když se člověk naučí s technologiemi zacházet tak, aby na ně plýtval časem a energií co možná nejméně, pocítí vcelku rychle všechna pozitiva, která jsme již vyjmenovali výše.

Jak by měl správně takový digitální detox vypadat?

Návodů lze najít více, zpočátku stačí vybrat si jeden a ten po nějaký čas dodržovat. Mně osobně se líbí do začátku docela nenásilná změna v používání technologií, a tou je ignorovat technologie hodinu po ránu a hodinu před usnutím.

Jenže to máte zrovna čas a můžete brouzdat internetem.

Tak si poručte! Člověku pocitově nic neuteče (krom toho, že na sítích vám skutečně nikdy nic neuteče) a může pocítit téměř zázraky – najednou objeví čas na jiné ranní či večerní rituály a potěšení, které nejen zlepší prožitek, ale i sníží hladinu stresu.

Lze také odkládat mobil v jiných denních hodinách, lze se rozhodnout technologie vůbec nepoužívat například jeden den z víkendu a sledovat a užívat si, co tyto změny s člověkem dělají.

Kdy je dobré začít? Je vhodný třeba víkend nebo nadcházející prázdniny?

Začít doporučuji dnes. Odložit telefon na hodinu opravdu můžete už dnes a většina z nás to může udělat hned teď, když čte tyto řádky, a za hodinu či dvě se k telefonu s tímto novým prožitkem vrátit.

Existují pravidla, která je dobré dodržovat?

Najít si pravidelnost, zejména do doby, než se »nepoužívání« technologií stane naší přirozeností. Jako u všech změn, zprvu to může vyžadovat trošku disciplíny a pozornosti, následně se to stane návykem, díky kterému se cítíme lépe a daří se nám v mnoha oblastech »reálného« života.

Mohou přijít abstinenční příznaky?

Jistě se může objevit dočasná nepohoda. Mozek mnohých z nás může být již silně navyklý na nadužívání technologií či sociálních sítí a zprvu může změně v chování vzdorovat. To je však potřeba překonat, načež se objeví zcela nové a příjemné pocity.

Pandemie řadu z nás zasadila do on-line prostředí a lidé často mají pocit, že musí být neustále (zejména pracovně) k dispozici. Jak najít balanc?

Nikdo nemusí být nonstop k dispozici, to ani nelze vyžadovat. Je to o zodpovědnosti člověka k sobě samému rozhodnout se pro funkční time-management a kvalitní organizaci času tak, aby v životě byl neustále udržován dostatek prostoru mimo technologie.

Když člověk začne na svém přístupu k technologiím a pracovním povinnostem zodpovědně pracovat, obvykle zjistí, že mnoho práce je schopen vykonat za mnohem menší množství času a že do života opravdu lze vmísit mnoho příjemných mimopracovních aktivit a krásných chvil, kvůli kterým jsme na světě.

Potřebujete digitální detox? Odpovězte na následující otázky...

• jste nesoustředění, podráždění, nespokojení

• podléháte pocitům vlastní nedokonalosti

• ochabují, nebo dokonce mizí vztahy mezi blízkými a přáteli

• začínají se objevovat zdravotní potíže

•zhoršuje se nálada a mizí pocity spokojenosti, radosti