Cathy vyrostla Oregonu a začala mít problémy s psychickým zdravím poté, co se její rodiče rozvedli. Její otec Jack Spithill se znovu oženil a žije v Texasu. „Za to, co se stalo, můžou podle mě především drogy, myslím ale, že měla i psychické problémy,“ řekl pro místní média.

Paní Booneová se později přestěhovala do Portlandu, kde bydlela i její matka. Několik let pracovala v kavárně. V roce 2016 ovšem maminka zemřela. Tato skutečnost vedla podle pana Spithilla k tomu, že se Cathy stala opět závislá na drogách. „Když se nestýkala rodinou nebo přáteli a užívala drogy, pak si myslím, že byla skutečně ztracenou duší. Myslím, že jsem nedokázal poznat její problémy s duševním zdravím a kvůli drogám jsem to trochu vzdal. Neměl jsem to dělat,“ uvedl otec.

Po smrti Patricie Luptonové se snažil právník kontaktovat její dceru, která měla zdědit v přepočtu více než 18 milionů korun. Objevily se dokonce reklamy v novinách, děičku se snažil právník kontaktovat také pomocí sociálních sítí i telefonicky, posílal maily členům rodiny. Dokonce byl najat soukromý detektiv, aby Cathy našel, bohužel nebyl úspěšný. A tak byly v roce 2019 peníze uloženy v bance a čekalo se, až se o ně dědička přihlásí. Tu bohužel v lednu minulého roku v azylovém domě Astoria Warming Shelter v Oregonu postihly potíže s dýcháním, v nemocnici později zemřela.

Podle všeho žila na ulici celé čtyři roky od té doby, co její matka zemřela. Není jasné, zda věděla o tom, že na ni čeká tučné dědictví. Její přátelé ovšem řekli, že o ničem takovém neměli tušení a ona prý nejspíš také ne, jenom se údajně snažila přežít. „Všichni máme své chvíle, ona se ale víc smála než plakala,“ popsal Cathy jeden z přátel. Peníze půjdou nyní do dalšího dědického řízení.