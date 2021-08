Královéhradecký soud rozplétá případ ročního chlapečka, jehož jeho máma Kateřina Š. koncem února přivezla do trutnovské nemocnice, kde lékaři zjistili, že má chlapec natřikrát zlomené obě nohy. Lékaři mu však prý na těle našli desítky modřin různého stáří. Chlapec měl mít i devět neléčených zlomenin na osmi kostech.

Čtyřiadvacetiletá Kateřina Š. byla v únoru vzata do vazby a hrozí jí v případě prokázání viny až dvanáctiletý trest. Matka, která má vedle zmíněného hošíka ještě dvě děti, jež nemá svěřené v péči, a je počtvrté těhotná, odmítla, že by mu ubližovala. „Nevím, jak se to mohlo stát. Nejspíš to měl z pádů na hračky. Partner mu dával do postýlky velká auta,“ uvedla v úterý při výslechu u soudu.

