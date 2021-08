V úterý vpodvečer volal na linku 158 vystrašený otec s tím, že se jim ztratil osmiletý syn trpící autismem. Situaci komplikoval fakt, že hoch na své jméno neslyší, lidí se bojí, je fyzicky zdatný a rád šplhá po výškách. Jelikož hrozilo, že by se mu něco mohlo stát, zorganizovala policie velkou pátrací akci.

Na místo vyslala deset hlídek, policejního psovoda a vzlétl také vrtulník s termovizí. Přidala se jedna profesionální a čtyři dobrovolné jednotky hasičů. „Po předání všech informací k popisu osoby chlapce včetně oděvu a současné fotografie byla zahájena pátrací akce, při které byly propátrávány okolní polní a lesní porosty, přilehlé vodní toky a cyklostezka,“ uvedla policejní mluvčí Jana Šteinerová.

Čas ubíhal a chlapce se stále nedařilo najít. To se změnilo až v jedenáct hodin večer. Náhodný kolemjdoucí si všiml u opuštěného zemědělského objektu v Podlešíně nahého a samotného chlapce. Bál se o něj, a proto vytočil linku 158. Problém byl v tom, že se chlapec procházel v potoce, který je těžce přístupný.

V tu chvíli byl nejblíže vrtulník, piloti proto přistáli nejblíž, jak to šlo, palubní technik chlapce „na útěku“ naložil do vrtulníku a společně přeletěli na hřiště do obce Knovíz. Tam byl chlapec nezraněný a v pořádku předán rodičům. „Vzájemnou spoluprací policejních složek včetně vrtulníku Letecké služby Policie ČR, hasičů, občanů a na základě všímavosti muže se podařilo pohřešovaného chlapce bez újmy na zdraví ve velmi krátkém čase vypátrat a vrátit zpět domů do péče rodičů,“ dodala mluvčí.