Vysílený stařík zavolal na krizovou linku policie krátce po poledni. „Řekl, že bloudí v lese mezi Rohatcem a Ratíškovicemi, je vysílený a nedokáže už dále jít. Navíc ztrácí signál,“ sdělil mluvčí policie Bohumil Malášek.



délka: 01:09.44 Video Policie vrtulníkem vypátrala pohřešovaného seniora na Hodonínsku. Policie ČR

Do pátrání byli okamžitě nasazeni policisté v terénu.Nasadili proto do pátrání vrtulník s termovizí.

„Ze vzduchu se seniora podařilo rychle najít. Tím, ale záchranná akce neskončila. Velitel rozhodl, že zraněného seniora bude do nemocnice k ošetření nejlepší přepravit za pomoci vrtulníku. To bravurně zvládlo speciálně cvičené družstvo brněnských hasičů. Turista se tak rychle dostal do péče lékařů v hodonínské nemocnici,“ ujistil Malášek.