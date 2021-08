Když moře v Norsku vydalo tělíčko malého Artina, svět opět pocítil tíhu uprchlické krize. Batole se tehdy utopilo po boku své matky, otce a dvou sourozenců, kteří se společně pokoušeli dostat z Francie přes Lamanšský průliv do Velké Británie. Tragický osud rodiny tak dostal svou zničující tečku. Dánská policie si teď došlápla na Raufa Rahimifara. Ten má být za smrt rodiny zodpovědný.

Jak informoval deník Daily Mail, Sedmatřicetiletý Íránec měl být vůdce operací, které zajišťovaly pašování migrantů přes Lamanšský průliv. Rahimifar byl u soudu v Dánsku obviněn z organizování stovek plaveb, mezi nimiž byla i osudná pouť malého chlapečka Artina a jeho nejbližších. Francouzské a britské zdroje potvrdily, že muž byl významným hráčem v organizování pašování lidí.

Rahimifara usvědčily telefonní záznamy, které údajně dokazují, že pravidelně jezdil ze svého domova v Dánsku do severní Francie, aby dohlížel na začátek plaveb. Jeho hlavním úkolem mělo být získávání plavidel a přeprava lodí s uprchlíky.

Soudkyně Kirsten Maigaardová uvedla, že by měl být vydán do Francie, kde na něj čekají obvinění z obchodování s lidmi, zabití z nedbalosti a členství ve zločinecké organizaci. Pokud bude ve Francii usvědčen, čeká ho až deset let vězení.

Rahimifar byl ze situace zoufalý. „Jsem nevinný. Najděte prosím důkazy, aby mě nevydali do Francie,“ měl apelovat u slyšení.

Muž dorazil do Dánska v roce 2016 a úspěšně zde našel útočiště poté, co uprchl ze Sardaštu, íránského města na hranici s Irákem. Rahimifar byl dopaden ve městě Viborg. Policie se o něj zajímala už před chlapcovým úmrtím. Jeho smrt celou akci pouze urychlila.

Nebohý Artin zemřel s celou svou rodinou

Artinovy rodiče a jeho sourozence Armina (†6) a Anitu (†9) vylovili z moře krátce po neštěstí, chlapce samotného ale odnesl proud až do Norska. „Neevidovali jsme v Norsku žádné pohřešované dítě a ani nás nekontaktovala žádná rodina,“ uvedla tehdy po nálezu malého Artina podle BBC vedoucí policie Tjelle Waageová. „Jeho modrý overal ani nebyl norský. To naznačovalo, že dítě není z Norska“, dodala. Poté se odborníkům podařilo získat chlapcovu DNA a vyšlo najevo, že se jedná o malého Artina.

Pašeráci rodinu nahnali bez záchranných vest na malý člun, který se v bouři převrátil. Artinovy ostatky byly převezeny do rodné země. Tam ho také pohřbili. „Jsem šťastná i smutná. Šťastná, že se podařilo převézt jeho ostatky, ale smutná, že je opravdu mrtev,“ řekla jeho teta, která momentálně žije v Švýcarsku.

Také Artinova rodina pocházela z města Sardašt v západním Íránu poblíž hranic s Irákem. Prodala svůj dům a zaplatila v přepočtu přes 400 tisíc korun, aby se dostala na loď. Dalších 250 tisíc měli rodiče doplatit za bezpečnou cestu do Velké Británie. Rodina už nevěděla kudy kam. „Nemáme na výběr, chceme-li jet kamionem, budeme potřebovat více peněz, a ty nemáme,“ řekla matka dětí krátce před tragédií.