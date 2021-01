Mrtvého novorozence, kterého našli u břehu řeky Ohře 22. prosince kolemjdoucí v Karlových Varech, zabila podle policie vlastní matka. Kriminalisté zadrželi podezřelou 33letou cizinku, kterou obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného na dítěti mladším 15 let.

Uvedl to v pondělí v tiskové zprávě krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Ženě, kterou policisté navrhují stíhat vazebně, hrozí při prokázání viny trest vězení na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

Cizinka, jejíž původ policie nezveřejnila, podle policie v pondělí 21. prosince v noci přirozeně porodila holčičku v pokoji ubytovacího zařízení v Karlových Varech. Po porodu podle policie miminku vložila do úst utěrku a ústa, nos a oči mu přelepila izolační páskou.

"Kolem krku mu měla omotat a utáhnout pupečník. Poté měla novorozence zabalit do ručníku a vložit ho do igelitového pytle na odpadky, který vzápětí vložila do tašky," popsal Kopřiva. Tašku nechala několik hodin v pokoji, později ji odnesla k cyklostezce od Chebského mostu k Ostrovskému mostu na pravém břehu řeky Ohře. Tam ji podle policistů odložila u stromu v křovinatém porostu nad železniční tratí a řekou Ohře. Tělíčko tam druhý den ráno našli kolemjdoucí při venčení psů.

Loni se kriminalisté v Karlovarském kraji zabývali šesti případy vraždy nebo pokusu o ni. Všechny případy objasnili.