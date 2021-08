Smrtelná nehoda zavřela v pondělí odpoledne příjezd do Karlových Varů po silnici I/6. Podle prvních informací se srazily dva osobní vozy v serpentinách nad městem poblíž střelnice. Na místě zasahují složky záchranného systému, informoval ČTK krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Policie původně uvedla, že se při nehodě zranili čtyři lidé. Později byla ale informace upřesněna s tím, že se na místě zranili dva lidé a další dva lidé zemřeli. Podle mluvčího krajské záchranné služby Radka Hese při nehodě zemřel zhruba 50letý muž a dítě. Podle CNN Prima News šlo o otce a syna.

Další dva lidé byli s lehčími až středně těžkými zraněními převezeni do karlovarské nemocnice. Silnice I/6 je byla uzavřena. Mluvčí hasičů Martin Kasal dodal, že se nehody účastnilo i další auto.

Podle policistů řidič automobilu Citroen zřejmě nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky a v zatáčce dostal smyk. „Následně měl vjet do protisměru a bokem automobilu narazit do přední části právě projíždějícího vozidla značky Škoda. Při dopravní nehodě bohužel utrpěli zranění neslučitelná se životem osmačtyřicetiletý řidič a nezletilý chlapec, spolujezdec z osobního automobilu značky Citroen,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Doplnil, že oba cestující z druhého auta utrpěli zranění, s nímž byli převezeni do nemocnice v Karlových Varech.

Cirka 200 metrů od pondělní havárie se 1. srpna stala jiná tragická nehoda. Při srážce dvou aut tam zemřela matka (†42) a její teprve dvanáctiletý syn. I v ten den byla silnice mokrá, stejně jako v pondělí, kdy v Karlovarském kraji silně prší. Tehdy dostal řidič citroënu v zatáčce smyk a srazil se s protijedoucím audi. V citroënu cestovala rodina, která se vracela z dovolené. Další tři lidé se tehdy při střetu zranili, dva z nich převezl vrtulník do plzeňské nemocnice.

Problematický úsek silnice I/6 nad Karlovým i Vary je extrémně nebezpečný hlavně za deště nebo při sněžení nebo namrzlé silnici. Silnice se od Olšových Vrat prudce svažuje a v prudkých zatáčkách se stáčí ke Karlovým Varům. Míjí se zde dva pruhy ve směru na Prahu a jeden pruh z kopce na Karlovy Vary. Často tak osobní auta předjíždějící pomalejší nákladní auta v rychlejším pruhu na Prahu vjedou do protisměru nebo auta jedoucí z kopce na Karlovy Vary vybočí do protijedoucího rychlého pruhu. Policie už v místě nehod snížila maximální povolenou rychlost na 70 kilometrů za hodinu. Při špatném počasí ale i tak silnice klouže.

Pomoci by mohlo dokončení dálnice D6 až ke Karlovým Varům. Úseky v Karlovarském kraji jsou ale v pořadí připravovaných staveb až na posledních místech.

Za pondělního deštivého počasí se stala poblíž, u Bochova, další vážná dopravní nehoda. Osobní auto vylétlo ze silnice a posádky záchranné služby jej musely komplikovaně hledat. Jednoho těžce zraněného transportoval vrtulník záchranné služby do plzeňské fakultní nemocnice.