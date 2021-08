Snímek, který zveřejnil bývalý britský mariňák, ukazuje téměř prázdný letoun, jímž byla z Afghánistánu evakuována jeho manželka. Před branami letiště se přitom tísní desítky tisíc zoufalých lidí. Ministr zahraničí UK popírá, že by jejich letadla odlétala prázdná. Toto mělo patřilo Norsku.

Britský bývalý mariňák Paul Farthing žije v Afghánistánu už dlouho, v poslední době v zemi vedl zvířecí útulek. Nyní zveřejnil fotografii vnitřku údajně norského evakuačního letounu, kterým odlétla jeho manželka, napsal Daily Mail.

Farthingova manželka se se štěstím dostala na letiště, kolem kterého se chaoticky tísní desítky tisíc zoufalých občanů ve snaze dostat místo v některém z letadel, jež by je vzalo pryč z tálibánského světa. Farthing si postěžoval, proč se občas odlétá takřka s prázdnou, když by se mohlo na palubu dostat mnohem více lidí, kteří se snaží utéct před krutovládou radikálů.

Farthingova žena měla odletět do Norska, své rodné země, odkud pro ni také bylo letadlo vysláno.

Situace kolem kábulského letiště je nepřehledná, na místě panuje zmatek, dav se tísní u jeho zdí, někteří ze zoufalých lidí se snaží ke spojeneckým vojákům protlačit aspoň děti. Ty si dav podává nad hlavami a někdy je i hází vojákům přes ostnaté dráty.

Americké a britské síly do letadel berou přednostně své občany a držitele víz, pro zmatky na místě to ale nemají snadné. Tálibánci i spojenecké síly občas střílejí do vzduchu, aby dav rozehnali.

Podle Daily Mailu na jejich evakuaci zbývá už jen pár dní, než se Američané ze země zcela stáhnou a odvolají všechny své vojáky. Britové proto mají obavy, aby pak mnoho z jejich 600 lidí v zemi nezůstalo Tálibánu napospas. Britský ministr obrany prohlásil, že všechny britské lety jsou vždy naplněné.

Zprávy o poloprázdných letadlech jsou ale časté i u dalších zemí, nedávno vyšlo najevo, že v německém letadle pro 150 pasažérů sedělo jen sedm lidí. „Letadla odlétají každou hodinu, bez ohledu na to, jestli v nich někdo je, nebo ne,“ řekl Farthing pro web televize Sky News.