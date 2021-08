V obci Brestov na Slovensku se někdo chtěl zbavit novorozených koťat a zvolil velmi nevybíravý způsob. Koťátka zabalil do tašky a utopil. Případem se zabývá policie.

Případem naprosto bezcitného chování se zabývají slovenští policisté v Prešovském kraji. Neznámý pachatel tam utopil pět nevinných koťátek.

Kočičí vrah si měl ještě pojistit, aby se zvířata opravdu utopila. Koťátka zabalil do černé látkové tašky a do ní spolu s mláďaty vložil i kámen, aby obsah zatížil. Poté tašku svázal a hodil do potoka nedaleko multifunkčního hřiště v obci Brestov.

Policie se ohavným případem zabývá. Vyšetřovatel Okresního ředitelství Policejního sboru v Humenném vede v případu trestní stíhání ve věci přečinu týrání zvířat.

Na sociálních sítích případ vyvolává odlišné názory. Ačkoli na jedné straně stojí lidé, kteří pachateli nepřejí nic dobrého, najdou se i tací, kteří považují tento způsob za normální

„Někdo najde utopená koťata a volá policii? Na vesnici se tak topily běžně. I my jako děti jsme je takto likvidovaly,“ podotkl jeden z diskutérů. Většina lidí ale chování pachatele odsuzuje. „Lidé jsou hnusní, ta zvířata se chovají lépe jako člověk,“ napsala rozhořčeně jedna z žen.