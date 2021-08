Na sociálních sítích se Lorraine Romeirová prezentovala jako studentka práv a influencerka. Blonďatá kráska však podle zpravodajského webu Fantástico měla nezákonný „vedlejšák". 22. července ji brazilská policie v Sao Paulo zadržela a nyní čelí obvinění z prodeje drog.

Kotě z crackové země

Razie na drogové dealery proběhla v regionu Sao Paula přezdívaném Cracolândia (Země cracku). Strážcům zákona se během akce Carontes podařilo posvítit na prodejce drog díky jiné akci, která byla zahájena, aby objasnila fungování obchodu s lidmi v zemi. Akce údajně probíhala několik měsíců, během nichž se do zločineckého gangu infiltrovali policisté, díky nimž bylo zatčeno nejméně patnáct podezřelých z prodeje drog.

Mezi nimi byla i Lorraine Cutier Bauerová Romeriová, kterou však všichni zainteresovaní znali jako "kotě z Cracolândie". V policejních klepetech skončil i její přítel André de Almeida. V regionu měl probíhat prodej drog ve stanech. Do médií se dostaly dokonce snímky, na nichž Lorraine sedí v ušmudlaném stanu a počítá tam peníze. Vedle ní je její přítel. Podle informací britského deníku The Sun existuje i několik svědků, kteří ji viděli prodávat na ulicích ve stanu drogy.

Drogy ve spodním prádle

Policisté vtrhli do jejího bytu, kde našli 85 sáčků marihuany, 295 sáčků kokainu a osm s crackem. Zároveň tam objevili 16 pilulek extáze. Podle informací zpravodajského webu Metrópoles to však není poprvé, kdy se dostala Lorraine do křížku se zákonem. Již v červnu byla zadržena poté, co policie v jejím spodním prádle našla marihuanu, crack a kokain.

Nicméně podle informací zpravodajského webu Notícias.R7 byla podmínečně propuštěna a dostala domácí vězení. „Zapletla se se špatnými lidmi. Vždy byla dobrým člověkem z dobré rodiny,“ uvedl její právník Lorruan s tím, že před sedmi lety přišli tragicky o otce, kterého střelili do hlavy. Sourozenci se prý se ztrátou blízkého člověka špatně vyrovnávali a Lorraine to zavedlo do spáru zločinu.

Slavná influencerka

Krásku na instagramu sleduje víc jak 50 tisíc lidí, které netušily, že Lorraine žije dva životy a v době, kdy se nefotí na sociální sítě, se poflakuje po nechvalně známé čtvrti, která získala název po drogách. „Je to trpící dívka. Devatenáctiletá dívka. Je uvězněna jen proto, že byla v Cracolândii,“ obhajuje svou klientku právník José Almir.

