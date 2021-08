Situaci v Afghánistánu se smutkem sleduje bývalý britský voják Jack Cummings. Inženýr, který během vojenských misí přišel o obě nohy, a viděl umírat své přátele, tvrdí, že všechno kvůli čemu přišli do Afghánistánu, vyšlo vniveč.

V posledních dnech svět s hrůzou sleduje, jak se radikální hnutí Tálibán znovu zmocňuje Afghánistánu. Během víkendu obsadil velká města a dokonce metropoli Kábul. Prezident Ašraf Ghaní prchl ze země a Tálibánci obsadili prezidentský palác. Tisíce lidí obávajících se o své životy si sbalily pouze nejnutnější věci a prchly na mezinárodní letiště ve snaze se dostat ze země.

Dění v Afgánistánu sleduje i Jack Cummings, pro nějž je pád Kábulu citlivou záležitostí. Jakožto britský voják působil v Afghánistánu a během nasazení přišel o obě nohy. „Stálo to za to? Pravděpodobně ne. Přišel jsem o nohy pro nic, vypadá to tak,“ napsal šokující příspěvek na sociální síti Twitter.

„Zemřeli moji kamarádi zbytečně? Ano. Hlavou se mi honí hodně emocí, hněv, zrada, smutek,“ dodal v příspěvku. „Jediné, co mohu udělat, je snažit se být pozitivní. Pozitivní, že jsem naživu, když 454 ( vojáků pozn. red.) se nedostalo domů,“ uvedl pro britský deník Daily Mirror s tím, že dívat se na události v Afghánistánu, je srdcervoucí.

„Přišel jsem o nohy, už nikdy nebudu chodit a do konce života jsem připoután na invalidní vozík. Nechápejte mě špatně, věděl jsem o rizicích. Byl jsem hrdý, že mohu sloužit své zemi,“ uvedl pro Sky News. „Opravdu jsem cítil, že v Afghánistánu něco dělám – každá bomba, kterou jsem našel, byla záchrana života. Ale už jen vidět Tálibán, je to hrozně,“ dodal s tím, že doufá, že všichni tlumočníci, kteří byli nápomocni při misi, budou zachráněni.

