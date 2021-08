Peklem si prošla v úterý 28. listopadu 2017 Nela Moravcová, která bydlela v pražských Holešovicích. Tehdy na její zvonek zazvonil soused Jiří Meindl s tím, že jí jde vrátit peníze. Vytáhl však nůž dlouhý jednadvacet centimetrů a zatlačil ji do bytu. „V době, kdy mě znásilňoval pěstí do obou intimních otvorů, kde jsem měla i řezné rány nožem, kdy mě mlátil a škrtil hlava nehlava, tak jsem si stále opakovala 'Nelo, ještě ne… ještě nemůžeš odejít, ještě jsi tu nesplnila vše, co potřebuješ.' Myslela jsem na svojí mámu, na svého tehdejšího snoubence, že jim nemůžu říct sbohem a obejmout je,“ popsala trýznivé chvíle Nela s tím, že se snažila bojovat a volala o pomoc.

Její křik uslyšeli sousedé, kteří zavolali policii. Podle informací Blesku se snažil Meindl utéci oknem. Nela skončila na oddělní ARO ve Vojenské nemocnici, kde byla uvedena do umělého spánku. Zatímco se snažila vyrovnat s posttraumatickým stresem a měla i myšlenky na sebevraždu, Meindl putoval do vězení a čekal ho soud.

Znásilnění nezletilé

Za brutální čin mu hrozilo 15 až 20 let. Obžaloba pro něj požadovala výjimečný trest, v tom případě by za mřížemi strávil 20 až 30 let. „Jsou zde splněny podmínky pro uložení výjimečného trestu,“ uvedla tehdy pro zpravodajský web iDnes.cz žalobkyně. Městský soud v Praze nakonec vyřkl verdikt 20 let za mřížemi. Obhajoba nakonec podala odvolání k Vrchnímu soudu, který však rozsudek soudu nižší instance potvrdil.

Meindl měl u soudu zpytovat svědomí. „Nechtěl jsem zabít. Nemůžu to vzít zpět, je mi to líto, nejsem špatný člověk. Ve výkonu trestu jsem byl i pochválen,“ měl se hájit podle výše zmíněného webu Meindl s tím, že byl ve špatném psychickém stavu a uvažoval o sebevraždě.

Podle soudního znalce Meindl netrpí žádnou duševní poruchou ani sexuální deviací. Je u něj však prý zřejmá agresivní tendence. Meindl si prošel pěstounskou péčí a výchovným ústavem. V pražských Holešovicích pracoval načerno jako kuchař. Do křížku se zákonem se dostal již v minulosti. Ve vězení byl za ublížení na zdraví. Napadl majitele jiné restaurace. Navíc se již dopustil znásilnění. Napadl nezletilou dívku, kterou si vyhlédl ve vlaku. Bylo jí pouhých patnáct let a za svůj čin stanul před českobudějovickým soudem. Dostal čtyři roky.

